Un concejal de Ciudad Real dice que las feministas son "sectarias" y "odian a los hombres"

Vídeo cortesía de Castilla-La Mancha Media

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Pedro Fernández, aseguró ante el pleno que las feministas son "sectarias" y "odian a los hombres". Las afirmaciones las realizó el pasado 22 de febrero, a lo largo del debate de una moción propuesta por Ganemos Ciudad Real para conseguir el apoyo municipal para la huelga convocada para el próximo 8 de marzo. En la moción se pedía que se facilitasen recursos desde el Ayuntamiento para las manifestaciones, actividades y distintas convocatorias para ese día y también que se enarbolase la "bandera feminista" en el edicio del Consistorio. La moción salió adelante gracias a los votos de PSOE y Ganemos Ciudad Real.

"Defienden a la mujer separando al hombre, odiando, con odio, siendo sectarios", aseguraba el concejal no adscrito. Sin embargo Fernández se mostró "en absoluto de acuerdo" con el contenido de la moción y llegó a tachar algunas partes del documento como una "auténtica barbaridad". "Decir que el 53% del PIB es por la reproducción. ¿Qué pasa, que tenemos granjas reproductoras? Es una animalada", aseguró el edil durante el debate. Además, defendió que debe haber un modelo "como el antiguo" en el que sea "el hombre el que manda" y que hay también "familias".

Además, pidió que el Estado no se metiese "en la privacidad" de las familias y las personas. Por otro lado, explicó que "todos tenemos los mismos derechos". "¿En el ayuntamiento hay problemas salariales entre mujeres y hombres? ¿Y llevan tres años sin hacer nada? ¿Y luego vienen apoyando una huelga feminista? Lo bueno es que se les pilla antes... Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo", aseguraba Fernández. "Ustedes tienen problemas de diferencias salariales, la brecha salarial famosa en el Ayuntamiento y ustedes no lo corrigen", aseguró.

El edil preguntó también a la alcaldesa de la ciudad, Pilar Zamora, "si era una mujer", ante lo cual Zamora respondió que "soy mujer y soy feminista. Si usted no conoce los problemas es que no ve el mundo. Los problemas están ahí fuera", señalaba la socialista, que recordó al edil no adscrito que los lazos colgados fuera del Ayuntamiento simbolizan a las mujeres asesinadas.

Por otra parte, el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Javier Fernández Bravo, calificó los carteles que llaman a la huelga como "tremendos" al pedir "no consumes ni cuides". ¿Sabe la cantidad de dependientes que necesitan cuidados?" preguntaba al grupo de Ganemos, mientras recalcaba que es un "error" mezclar "todo esto" con el sistema capitalista.