Los concejales expulsados de Ciudadanos en Talavera no recurrirán la decisión judicial

Los concejales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) expulsados de Ciudadanos, Jonatan Bermejo y Montaña Palacios, han asegurado que no van a recurrir la decisión judicial que desestima su recurso contra el decreto de Alcaldía sobre su pase a la condición de no adscritos en la Corporación municipal, a pesar de que han confirmado que permanecerán en las concejalías que asumieron al entrar a formar parte del Gobierno municipal de Jaime Ramos.

Bermejo ha informado que acatarán la decisión del juez sobre la extinción del grupo municipal y su pase a concejales no adscritos del Ayuntamiento, y no presentará recurso para "no enfangar más" la situación y volver a la "normalidad" en el ejercicio de sus funciones al frente de las concejalías que tienen asignadas.

Si bien, Bermejo ha reiterado que su expulsión del partido de Ciudadanos "vulnera" sus derechos fundamentales al contar con el respaldo de la Asamblea local para entrar en el Gobierno municipal, por lo que seguirán adelante con el proceso judicial civil sobre su condición de afiliados del partido.

Además ha recordado que ya renunciaron a la asignación económica que percibían como grupo municipal, con lo que la nueva situación de no adscritos "poco" va a afectar a sus funciones dentro del equipo de Gobierno, por las que sí están liberados.

Seguirán en sus concejalías

En este sentido, ha insistido en que su compromiso con Talavera y con el equipo de Gobierno "es máximo" y seguirán al frente de las concejalías que ocupan desde el mes de mayo ya que estas delegaciones son "anteriores" a su expulsión de Ciudadanos.

Respecto a la decisión judicial, Bermejo ha dicho que no entiende que el mismo juez que dictaminó las medidas cautelares para proteger sus derechos, ahora "sin ninguna información adicional", les quite la razón.