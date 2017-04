“Ser 3 veces consecutivas Mejor Sumiller de Castilla la Mancha es fruto del estudio continuo”

Valentín Checa es originario de Las Pedroñeras (Cuenca), localidad donde nació en 1987. Estudio el Curso de Sumilleres de la Escuela de Hostelería de Toledo, posteriormente el de la Cámara de Comercio de Madrid, y en la actualidad está cursando otros grados de la misma materia en Londres, ciudad donde reside. Con motivo de su próxima participación en el Certamen Nacional de Sumilleres que se celebrará en el marco del Salón de Gourmets, le realizamos entrevista telefónica.

¿Por qué crees que has logrado ganar tres veces consecutivas el Concurso de Sumilleres de Castilla La Mancha?

Pienso que es el resultado de estar formándose continuamente, aprendiendo mucho de todo aquel que sabe, catando a diario, aprendiendo día de servicio de sala, y analizando los concursos.

¿Qué esperas conseguir con tu participación en el Certamen Nacional?

Tengo en mente estar en el top ten algo que, hasta la fecha, no he conseguido. Es un concurso difícil, el nivel es muy alto, y creo que ganarlo requiere muchos más años de intentarlo, y para hacerlo has tener un bagaje más amplio.

Pero tú, además de estudios, tienes, ese a tu juventud, una interesante trayectoria.

Estuve desde 2010 a 2014 trabajando en una tienda de vinos en Madrid, Tome Vinos, después del 2015 al 2016, ejercí como sumiller en Lavinia, coincidiendo con el actual director, Juan Manuel Bellver y con el chef Fernando del Cerro, y en la actualidad estoy en Londres, en el restaurante Ormeer, situado en un hotel en Mayfair.

En tu opinión, ¿cuáles son las cualidades que debería tener un sumiller?

Estar dispuesto a la formación continua, a catar cuanto más mejor, sobre todo a ciegas, y a sacrificar tiempo libre en favor de la profesión.

¿Ser sumiller es un trabajo que te permite desarrollarlo en cualquier parte del mundo?

¡Por supuesto! ¡Y eso es lo más bonito!

Qué tomar en cada momento: el consejo de Valentín Checa

Dime un vino para una primera cita

Sin dudarlo, ¡champagne! Es un vino que gracias a su carbónico enseguida alegra el cerebro y por tanto, hace que enseguida nos sintamos a gusto y nos abramos más. Eso sí, ¡tomándolo con moderación!

¿Otro para cerrar un negocio?

Indispensable un vino clásico, de precio medio-alto, algo que dé seguridad.

¿Y para celebrar algo?

El vino que en otra ocasión te haya hecho feliz, del que tengas un grandísimo recuerdo.