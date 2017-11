“Ha sido una decisión muy meditada, y comprometo honradez y esfuerzo”

El actual secretario de Organización del PSOE de la provincia de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, ha presentado la única precandidatura que opta a la Secretaría General. Una decisión “muy meditada” que, según asegura, asume desde “la honradez, con esfuerzo, trabajo y tesón”. Tras la presentación oficial de su precandidatura, Sahuquillo no ha perdido un minuto para iniciar el trabajo que tiene por delante

¿Cuándo y qué motivos le han llevado a tomar la decisión de presentar precandidatura?

Es algo que he valorado durante todo este proceso de primarias, tanto a nivel nacional como regional. En este tiempo he escuchado a muchos compañeros que me pedían que diera un paso adelante. La verdad es que he meditado durante bastante tiempo lo que debería hacer y lo que tendría que hacer.

Lo que debería hacer me llevaba a plantear una decisión distinta a lo que tenía que hacer, y ha prevalecido esta última porque entendía que no podía dejar de escuchar a tantos compañeros a los que hace dos años fui yo el que les pedí que dieran el paso, bien para revalidar en la Alcaldía de sus municipios o encabezar candidaturas para intentar gobernar. Ponderé mucho mi decisión, porque este paso conlleva una serie de pros y contras, y quien me conoce sabe de mi dedicación en cuerpo y alma.

¿Qué plantea Luis Carlos Sahuquillo en su documento de propuesta?

Hacer las cosas de forma sensata y bien. Desde la honradez, con esfuerzo, trabajo y tesón para ganar las elecciones, que es el objetivo último que tiene el PSOE para poder aplicar políticas que redunden en beneficio de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Ahora el objetivo es conformar un grupo de trabajo que me acompañe en la Ejecutiva Provincial para trabajar en ese camino y ganar elecciones.

Porque no son lo mismo las políticas de gobiernos socialistas, y tenemos ejemplos de lo que está haciendo Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha recuperando servicios; a las que aplica el PP, pues ya sabemos lo que hizo Cospedal o lo que hace Benjamín Prieto en la Diputación de Cuenca.

¿Tiene ya un esbozo del perfil que tendría el nuevo equipo?

Sí, quiero mezclar personas con experiencia en la gestión institucional y orgánica, y personas que aporten aires nuevos. Un equipo en el que estén representadas todas las zonas electorales, con personas comprometidas con nuestra provincia y sus ciudadanos y, entre todos, hacer las mejores candidaturas posibles para las elecciones municipales.

¿Cómo ha estructurado el trabajo hasta la celebración del Congreso una vez que al final no ha habido otra candidatura?

Pues la idea inicial de visitar las asambleas para explicar el proyecto que planteo como secretario general ha cambiado. Lo que quiero hacer ahora es escuchar lo que aportan los compañeros de las distintas Agrupaciones, no solo con alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, también con simpatizantes, militantes y con la gente que va en nuestras candidaturas sin militar, que para mí tienen también mucha importancia porque son nuestros representantes en los ayuntamientos.

De este trabajo saldrá la Ejecutiva y también las aportaciones al proyecto que mejore la ponencia marco en la que ya se está trabajando, coordinada por Antonio Luengo, y que se presentará en el próximo Congreso Provincial.

¿Cómo está la salud del partido en la provincia?

Yo la veo bien, pero lo veré mejor dentro de dos años cuando se hayan podido ganar las elecciones, porque en ello no vamos a cejar. Si se analiza el resultado de tener 118 alcaldías, las mismas que el PP, lo que tenemos que hacer, en coordinación con las Agrupaciones locales y los equipos directivos que salgan después de las asambleas que se renovarán después del Congreso Provincial, es empezar a trabajar en municipios importantes donde estamos en la oposición para ganarlos.

Yo veo que la provincia de Cuenca a nivel electoral no está mal, pero bien es cierto que no ganamos la Diputación, donde Prieto está campando a sus anchas.

¿Cree que la división de corrientes pasará factura?

Si en las pasadas primarias regionales el 80% de los militantes de la provincia apostaron por un candidato, en este caso por Emiliano García-Page, en el pasado Congreso Provincial la lista de delegados fue elegida por unanimidad; y en el último Comité Provincial, donde se plantearon las bases de convocatoria para la Secretaría General, también se aprobó por unanimidad y con una gran participación la Casa del Pueblo.

Por tanto, yo creo que en Cuenca, habiendo alguna voz discordante, porque estoy convencido de que a todo el mundo no le gusta que sea candidato, sí hay un consenso generalizado. Ahora el objetivo de todos, incluso de quien le gustase más otra alternativa, es ganar al PP. Nuestro objetivo debe ser afianzar a Emiliano García-Page en la Presidencia de Castilla-La Mancha y contribuir para que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del Gobierno de España.

La ponencia que salga del próximo Congreso Provincial, que mejorarán los compañeros de las Asambleas Locales con las enmiendas correspondientes, será nuestro programa de gobierno para Cuenca de cara a los próximos cuatro años. En este proyecto socialista no sobra nadie, y todo el que quiera trabajar por supuesto que tendrá su espacio.