“Estoy disfrutando de esta experiencia desde que cogí el avión”

“Es un proyecto innovador de los que a un alcalde le genera satisfacción”. Con estas palabras se ha referido el primer edil de Azuqueca de Henares (Guadalajara), José Luis Blanco, al programa municipal ‘Iniciativa Puente’, un proyecto de capacitación y retención del talento joven local puesto en marcha en la localidad gracias a una subvención del Fondo Social Europeo, a través de la Junta de Comunidades, de 500 mil euros para desarrollar entre 2017 y 2018.

Este programa municipal actúa en dos líneas principales: formar a los jóvenes del municipio que tienen pocos estudios y por otra parte proporcionar becas de movilidad para los jóvenes licenciados de la localidad. En relación con la formación, gracias a este programa se han formado más de 30 jóvenes en actividades logísticas y de almacén, reparación de móviles o marketing digital. La formación teórica ha estado complementada con una parte práctica en empresas.

“Por poner un ejemplo, más de la mitad de los jóvenes que han participado en el curso de reparación de móviles están ahora trabajando”, explica el alcalde. Por lo que la valoración que hace en este sentido es “muy positiva” porque esta formación ha permitido alcanzar una inserción laboral del 60%.

Curso sobre reparación de móviles

La segunda línea de actuación de este programa proporciona becas de movilidad en dos aspectos: para mejorar las competencias lingüísticas y para hacer prácticas en las sedes de empresas multinacionales que están en Azuqueca de Henares pero que tienen sede en países europeos. En relación con la inmersión lingüística, 15 jóvenes pasaron el verano de 2017 en Irlanda, con todos los gastos pagados, para mejorar su formación en idiomas. Este verano, se irán otros 15 jóvenes.

“Cuando volvieron me dijeron que había sido oportunidad única que sin la ayuda del Ayuntamiento no se la podrían haber permitido”, asegura el alcalde, que espera que este programa se pueda seguir ofreciendo en la localidad. “Voy a hacer todo lo posible para que este proyecto tenga continuidad, porque Azuqueca es una ciudad muy joven, tiene de media 36 años”.

Viaje a Irlanda

Pero sin duda, si por algo es novedoso este programa y “único” es por la oportunidad que da a los jóvenes licenciados de la localidad de realizar prácticas laborales en Europa. “La función fundamental de un alcalde es aprovechar todas las oportunidades que tiene una ciudad y cubrir todas las necesidades que tiene y en este caso tenemos de todo gracias a las grandes multinacionales que están participando en este proyecto”, señala José Luis Blanco.

“Estoy disfrutando de esta experiencia desde que cogí el avión”

Los primeros jóvenes de Azuqueca seleccionados para la primera edición de estas prácticas se fueron a mediados del mes de enero. En concreto a Noruega, Portugal y Alemania. Es el caso por ejemplo de Nerea Santamaría, arquitecta que actualmente está realizando las prácticas en el Centro de Innovación de Productos del Aluminio, en Trondheim, la tercera ciudad más grande de Noruega.

“En Azuqueca tenemos una revista de actualidad local que nos llega cada mes. Echándole un vistazo, como de costumbre, me tropecé con un artículo sobre esta oportunidad. Tengo otras experiencias laborales e internacionales, gracias a becas de la Universidad y conozco lo beneficiosas que son para uno mismo a todos los niveles, así que desde el primer momento pensé en pedir esta también”, señala Santamaría.

En la empresa, forma parte de un equipo de ingenieros y arquitectos que tienen por objeto explorar y explotar la increíble versatilidad del aluminio. “Es una colaboración entre la multinacional noruega del aluminio y las energías renovables, Hydro, y la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, NTNU”.

“Para mí supone una auténtica oportunidad profesional, porque en la carrera no estudiamos específicamente sobre este material ni sobre sus muchas aplicaciones". Además asegura que entrar de la mano de Hydro en el sector del aluminio le parece un privilegio, y "que mi pueblo me lo haya facilitado me parece espectacular. Estoy disfrutando esta experiencia desde que cogí el avión”.

Noruega FOTO: Nerea Santamaría

“De momento la experiencia me está gustando”

Ulises Gómez Cardenal, decidió apuntarse al programa porque se encontraba sin empleo y le pareció una "buena" idea para mejorar su formación. “Inicialmente realicé un curso de operador de carretilla elevadora y después vi la opción de presentarme para realizar las prácticas en el extranjero. Decidí apuntarme sobre todo para obtener experiencia en relación a la titulación que poseía y vivir una experiencia diferente a lo que estoy habituado”.

Actualmente se encuentra realizaron las prácticas en Exide Technologies (Portugal) que se dedica a la fabricación de baterías de plomo-ácido, principalmente para uso industrial. “Dentro de la empresa estoy situado en el Departamento de Calidad, en el laboratorio de Química. De momento llevo poco tiempo y estoy aprendiendo los procedimientos”.

“Para mi la iniciativa supone una opción para mejorar mi Curriculum y abrirme al mercado laboral, pero también de mejorar como persona y salir de mi entorno. De momento la experiencia si me está gustando, pero admito que se me hace un poco cuesta arriba especialmente por el tema del idioma. Aun así creo que igual que estoy mejor ahora que cuando llegué, estaré mejor cuando lleve más tiempo que ahora”.

FOTO: Ulises Gómez

“Hay trenes que pasan una vez: o te subes o te quedas"

La próxima semanas, se incorporarán a su destino los becados para realizar prácticas en Alemania y en Portugal. Una de ellas será Carla Hatamoto Lázaro. “Me enteré del programa a través de la revista municipal 'Azucahica' y me acuerdo que pensé en que tenía que mirarlo por internet a ver qué condiciones y requerimientos pedían”.

“Cuando leí el tipo de empresas participantes y las ventajas que ello ofrecía de cara al mundo laboral no lo pensé dos veces y solicité más información en el Ayuntamiento. El principal problema que yo he visto es que uno de los requerimientos es estar en Garantía Juvenil, cosa que es un poco complicada de solicitar cuando estás trabajando y estudiando a la vez”, explica Carla.

Para poder solicitar esta beca, ha tenido que rellenar “mucho papeleo, aunque hemos tenido mucho apoyo detrás y nos están ayudando con todo lo que necesitamos”. El destino de cada uno de los jóvenes lo elige la empresa, porque es quien sabe qué perfil puede encajar más. “En mi caso ha sido Portugal y creo que mi función será actualizar datos sobre materiales relacionados con los morteros, porque es a lo que se dedica principalmente la sede a la que voy”.

En su caso, es la primera vez que sale al extranjero a vivir, por lo que supone una nueva experiencia. “Para los jóvenes como nosotros supone un empujoncito bastante importante y desde luego creo que se abren puertas que quizás de otra manera no tendríamos. Como dicen, hay trenes que solo pasan una vez: o te subes o te quedas”.

Los jóvenes participantes en esta acción, antes del inicio de las prácticas en el extranjero. Foto: Ayuntamiento de Azuqueca

“Supone un aumento de proactividad, iniciativa y dinamismo”

Daniel Hermida Marcos es otro de los jóvenes que se marcha en los próximos días a realizar sus prácticas en empresas de fuera. También se enteró por el boletín informativo del pueblo, además de por las redes sociales. “Decidí apuntarme al finalizar mis estudios en Psicología Laboral. Era la oportunidad perfecta, en el momento justo”.

“Hasta donde yo se, voy apoyar al departamento de Recursos Humanos de la oficina central de Verallia, en Bad Wurzach (Alemania). Mis labores serán de apoyo al departamento en materia de Recursos humanos, prevención de Riesgos laborales y tareas de perfil generalista de recursos humanos”. Una oportunidad laboral que valora de forma positiva. “Supone la capacidad de reforzar mi CV, además la experiencia en el extranjero me abrirá muchas puertas y mejorará mis competencias lingüísticas tanto en alemán como en ingles.”.

"Me parece un lujazo"

Natalia Cuesta tiene 26 años y he estudiado un Ciclo Formativo de Grado Superior en la especialidad de Electrónica, en el IES Luis de Lucena (Guadalajara). Se enteró de este programa por una charla aunque fue gente de su antiguo Instituto quien le animó a apuntarse y pedir la beca.

“Al poco tiempo, se puso en contacto conmigo una empresa para solicitarme el currículum y la carta de presentación en inglés, para el proceso de selección, pero pasó el tiempo y las empresas no me llamaban. Entre tanto me ofrecieron trabajar en una de las empresas que participaban en la beca, -¡menuda casualidad!- y actualmente estoy trabajando con ellos.

“Al paso de unos meses, me llamaron de la misma empresa donde estaba trabajando para participar en el programa Inciativa Puente. Vamos, que me han dado la beca en la misma empresa donde estoy trabajando, un lujo, vamos”. “Me voy el día 31 de enero, y durante tres meses voy a estar realizando funciones de electromecánico en el departamento de mantenimiento de Weber - Saint Gobain en Aveiro (Portugal), a través de Isover - Saint Gobain – Azuqueca”.