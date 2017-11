Bridge for Billions, una incubadora online "puente" entre el emprendedor y el mentor

No todos los días se habla con uno de los 30 jóvenes europeos más influyentes en el área de emprendimiento social, según la revista Forbes. Pablo Santaeufemia es uno de ellos y además uno de los creadores de la empresa Bridge for Billions, una incubadora online que ayuda a emprendedores de todo el mundo a dar forma, definir y desarrollar su negocio con la ayuda de un mentor.

Además, Santaeufemia es uno de los emprendedores que han participado en la última edición del programa BBVA Momentum, recordamos que se trata de un programa de siete meses que incluye formación, acompañamiento estratégico, financiación, colaboración, networking, o visibilidad entre otras cuestiones.

“Es un orgullo y no me lo esperaba porque el emprendimiento es muy difícil y cuando recibes estos reconocimientos no es que deje de ser difícil pero al menos sabes que vas por el buen camino”, explica Pablo Santaeufemia, sobre su reconocimiento en Forbes. Eso sí, asegura que el verdadero premio es conseguir el éxito de sus emprendedores, porque para que su empresa funcione, lo tienen que hacer ellos. Es por eso, por lo que los creadores de Bridge for Billions se definen a sí mismos como "facilitadores de progreso y agentes de cambio".

Pablo Santaeufemia

Bajo este lema, sus responsables fundaron esta incubadora en la Universidad de Carnegie Mellon, EEUU, en 2013. La compañía fue creada con la convicción de que el mundo se puede mejorar siempre y cuando se fomente el empoderamiento de otros con menos recursos y se posea una visión de colaboración sólida.

Desde entonces han pasado más de 250 empresas por la plataforma. “Cuando empezamos a mirar los ecosistemas de emprendimiento, nos dimos cuenta que los emprendedores carecen de los recursos y el apoyo necesario para desarrollar sus negocios. Básicamente el 95 o el 99% de los emprendedores que solicitan programas de incubación y aceleración se les rechaza”, asegura Pablo Santaeufemia.

Al mismo tiempo, se dio cuenta que hay un gran número de personas dispuestas a compartir sus conocimientos y experiencias. Bridge for Billions conecta a ambos grupos. Por un lado, a mentores cualificados y por otro, a emprendedores apasionados, dispuestos a cumplir sus sueños.

“Las universidades de EEUU se convierten en fábricas de emprendedores porque tienen unas metodologías muy buenas y lo que nosotros queríamos era democratizar el acceso a este tipo de formación”. De ahí que surgiera la idea de crear esta empresa para permitir que cualquier emprendedor que tenga motivación y una idea para su proyecto la pueda poner en marcha de la manera más rápida y con la ayuda de un mentor.

Su plataforma les permite proveer las herramientas necesarias para que los emprendedores puedan estructurar, desarrollar y reforzar sus negocios. Como empresa social, reinvierten la mayoría de sus ganancias para conseguir sostenibilidad, aumentar su alcance y asegurar el cumplimiento de su misión: "democratizar el acceso a un soporte de calidad para el emprendimiento y crear una solución escalable, un "puente" que empodera a los emprendedores que son sistemáticamente excluidos por el ecosistema de hoy, pero que tiene soluciones de negocio con el potencial de mejorar la vida de billones".

Básicamente la plataforma va guiando, paso a paso, al emprendedor para que pueda desarrollar todos los puntos claves de su plan de empresa a través de un mentor que todas las semanas se puede meter en la plataforma y hacer comentarios sobre el trabajo que va desarrollando el emprendedor. De esta forma, una vez finalizados los módulos, el emprendedor contará con un plan de negocio, listo para ejecutar.

¿Qué les diferencia de otras incubadoras o aceleradoras de empresas?

Según sus creadores, Bridge for Billions cuenta con dos factores que hace que esta empresa se diferencie del resto. El primero de ellos es la accesibilidad. “El resto de programas dirigidos a emprendedores tienen una capacidad muy limitada, y solo suelen aceptar a unos 15 emprendedores al año y nosotros somos capaces de llegar a 200”.

El otro factor diferenciador es su estructura. “El resto de programas funcionan de una forma pedagógica tradicional, siguen usando el método de clase magistral donde sigue yendo un gurú del emprendimiento a contar todo lo que tienes que hacer y tu tienes que digerir todo eso y saber cómo aplicarlo a tu negocio, que en realidad es lo más difícil”. En Bridge for Billions el emprendedor va aprendiendo a la vez que va trabajando en el proyecto, y además cuenta con la ayuda del mentor por lo que el proyecto “no es tan genérico y sí más personalizado”.