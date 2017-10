El turismo "masivo" en el Casco Histórico de Toledo: ¿oportunidad o desventaja?

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo inicia este sábado, 21 de octubre, el curso 'Nuestro patrimonio cultural y el turismo: realidades, oportunidades y problemas', que se celebra en la sede de la institución durante las mañanas de tres sábados consecutivos. "La idea es reflexionar sobre lo que supone el turismo en el patrimonio, por un lado como oportunidad pero también como desventaja ya que algunos bienes sufren una presión por parte de ese turismo que provoca cierta degradación", explica Jesús Carrobles, director de la Real Academia.

En el caso de los cascos históricos como el de Toledo se da la paradoja, según Carrobles, que hay una despoblación por un lado y por el otro una masiva utilización puntual. "El hecho de que haya una presión turística implica que hay una mayor despoblación porque el turista expulsa o no convive amablemente con el residente y eso provoca problemas que plantean cuestiones interesantes para debatir de cara al futuro".

Ante esta situación, en este curso a través de especialistas se va a analizar la situación actual del patrimonio en relación con el turismo. "Es absolutamente necesario un turismo para que se mantenga el patrimonio pero también hay que ir planteando medidas e ir actuando de una manera más razonada de cara al futuro para evitar problemas".

Para Jesús Carrobles, el patrimonio cultural de Toledo está en un momento "bastante bueno" en atención, rehabilitación o restauración "aunque ese éxito no vaya acompañado por un éxito del Casco Histórico como zona poblada". El director de la Real Academia recuerda que en menos de diez años, el Casco Histórico ha perdido más de 1.000 habitantes, "eso refleja que hay un problema y que no sirve de nada tener un patrimonio si no está vivo porque crearemos un decorado".

Un Casco Histórico, en el que "los servicios se dirigen cada vez más al visitante y no al residente o en el que los apartamentos turísticos está expulsando a otra población". Una contradicción según Carrobles, con el último estudio realizado entre el Ayuntamiento de Toledo y la Universidad regional que señala que la compra de vivienda vuelve a surgir como una opción entre los toledanos en diferentes zonas de la capital, entre ellas el Casco. "Algo estaremos haciendo mal cuando resulta que esos jóvenes no van a vivir al Casco, eso es lo que quieren pero luego no encuentran la vía para hacerlo", asegura Jesús Carrobles.

Catedral Toledo. FOTO: Europa Press

El curso se divide en dos partes, por un lado diferentes profesores van a mostrar qué efectos tiene la visita masiva de turistas en determinados puntos monumentales, no solo en Toledo, sino en otros sitios. Y por el otro lado, en el curso se quiere mostrar otros nuevos patrimonios que no están siendo atendidos o explotados en la ciudad de Toledo, que harían que esos millones de visitantes se dispersarán más y pudieran plantear una visita no tan cerrada en el Casco.

"Una de las conferencias se centra en el Patrimonio de la Guerra Civil, el turismo de la Guerra Civil es uno de los turismos que más impacto está teniendo en muchos lugares donde no tienen la riqueza patrimonial que tiene Toledo. Toledo tiene uno de los mejores patrimonio sobre la Guerra Civil sin que tengamos que desatender al Museo del Greco o a la Catedral pero si plantear que hay otras ofertas para intentar que haya un turista diferente" apunta el director de la Real Academia.

Puerta de Bisagra FOTO: Europa Press

Programa

La primera conferencia, el 21 de octubre, a las 10.30 horas, será 'Omnicanalidad para la sostenibilidad del turismo cultural', por el profesor en la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del Máster de Destinos Turísticos, Ignacio Ruiz Guerra. Esta primera ponencia analizará cómo el turismo ha pasado, a lo largo de la historia, de ser "un privilegio" a convertirse en "una necesidad".

A continuación, el mismo día, a las 12.15 horas, Jaime Gallardo Alamillo disertará sobre 'El paisaje cultural de los Montes de Toledo'. El conferenciante es especialista universitario en interpretación y gestión de los paisajes culturales para el turismo y el desarrollo local. En esta ponencia se analizará la comarca toledana de los Montes de Toledo desde el punto de vista de su paisaje cultural, ligándolo a las posibilidades de desarrollo turístico, en paralelo a la conservación del patrimonio cultural y natural de forma integral y unificadora, y como forma de interpretar el pasado y presente.

El sábado, 28 de octubre, a las 10.30 horas, el equipo formado por Ángela Crespo, Sergio Isabel Ludeña y Miguel Ángel Díaz hablará sobre 'Turismo de trinchera. Socialización de los restos arqueológicos de la Guerra Civil'. En esta ponencia se abordarán los espacios e iniciativas que durante los últimos años se han desarrollado para dar a conocer los yacimientos y los restos arqueológicos de la Guerra Civil Española, que están empezando a dar como resultado el surgimiento de un nuevo turismo ligado al fenómeno bélico.

Este fenómeno, según la Real Academia, es similar al que desde hace años se desarrolla en otros países europeos, que sacan a España una "gran ventaja" a la hora de revalorizar este tipo de patrimonio cultural y turístico. 'Problemática y soluciones sobre la accesibilidad pública a los bienes culturales', por Miguel Ángel Bonache, tendrá lugar ese mismo día a las 12.15 horas.

El conferenciante es diplomado en Conservación-Restauración --en la especialidad de arqueología--, así como restaurador con varios años de experiencia. En esta ponencia se abordarán las motivaciones fundamentales de salvaguardar los bienes patrimoniales, como una manera de transmitir sus valores históricos, culturales y estéticos a las generaciones futuras, para su conocimiento, estudio y disfrute. Esta misma razón de ser justifica la accesibilidad del público-turista actual a los bienes culturales.

La última conferencia del curso será '¿Nubarrones en el horizonte?', por José Luis Rubio Rojo, consultor y especialista en desarrollo urbano sostenible y programas europeos de financiación. En este caso, se abordará el hecho de que el turismo se ha convertido en un fenómeno de masas y todas las previsiones indican que seguirá aumentando durante las próximas décadas, incorporando grupos de personas procedentes de países con, hasta ahora, poca tradición turística.