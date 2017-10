Los habituales reproches a Page y la unidad de España centran el discurso del PP

Lo primero que hizo Ana Guarinos al iniciar su comparecencia en las Cortes fue mostrar una foto de José García Molina con Ada Colau y Oriol Junqueras. No podía faltar la pulsera de España también en la muñeca. “Le ha faltado valor para defender España y Castilla-La Mancha, la unidad y le ha faltado miedo para perder el sillón presidencial en el que está sentado”, aseguró la ‘popular’ alcarreña. Fue el tono de la intervención de la diputada regional en la primera jornada del Debate de la Región: "ha conseguido un Gobierno del separatismo, no se puede estar con la democracia y la legalidad y al mismo tiempo con quien la cuestiona", criticó.

No hubo argumentos novedosos en la intervención de la diputada 'popular': insistió en los tweets del diputado David Llorente, en las declaraciones de García-Page de que no gobernaría con otro partido para pedir, una y otra vez la dimisión del presidente regional. "Si tuviera un mínimo de dignidad y respeto hubiera presentado hoy mismo su dimisión. Es indigno del cargo que representa", afirmó. Además, llegó a acusar a Page de "faltar el respeto" a la Guardia Civil y la Policía Nacional y aprovechó de puntualizar que en España "no hay presos políticos" y que la gente que está en la cárcel es "porque es responsable de un delito".

"Tiene mucho miedo, no ha sido capaz de no incluir en su Gobierno a los representantes de Podemos ni ha tenido valor de convocar elecciones. No se atreve a convocar porque las pierde. No tiene valor, su palabra no tiene ningún valor. A usted mal que le pese, será perdedor toda la vida", remató Guarinos. La diputada afirmó que el PSOE es el "único partido" que "destruye, deja facturas sin pagar, puso en peligro la Sanidad, la Dependencia y la Educación".

"Nosotros tendimos la mano"

El PP no olvida que el Gobierno de Page finalmente no pactó con ellos para sacar los presupuestos y es un lamento que se ha repetido estos días, tanto en las Cortes como en las salas de prensa. Guarinos no fue la excepción y ha asegurado que la "única" condición" era la de que "ningún ciudadano tuviera que pagar más presupuestos". Y así, ha acusado a Page de preferir "seguir pactando con los radicales de extrema izquierda antes que con un partido moderado". De todos modos, advirtió de que al PP "no lo han conseguido enmudecer".

En cuanto a Podemos, ha repetido lo de "han pasado a ser traguemos" y de pasar a criticar la casta "a ser casta" y cambiar el "barro por la moqueta". Pero a Page también le han reprochado que se dedique a hacer anuncios pero "no ser capaz de cumplir lo que promete". En este sentido, se han referido a la deuda pública que tiene "color rojo" porque la achacan al PSOE. "Hace falta tener caradura para hablar de la deuda de la región", reprochó la parlamentaria. Y ha esgrimido otros argumentos, como el de la siniestralidad laboral o el desempleo, que han repetido en variadas ocasiones, especialmente en los últimos días.

Guarinos acusó también a Page de tener "corazón de hielo" y no tener sangre en las venas al hablar de Dependencia y Sanidad. "La sanidad va bastante mal", resumió. En Educación mencionó la tasa de abandono escolar temprano, una bandera argumentaria 'popular' y afirmó que hay "miles de alumnos" que no han dado "ni una sola clase". "Es el primer presidente que ha cerrado tres colegios públicos", afirmó.

"Este es su gobierno señor García-Page, la realidad de Castilla-La Mancha, un gobierno sin rumbo, fracasado, anticlerical, de mentiras que ha evidenciado su incapacidad para estar al frente de la región, de titulares y nada más de titulares. Lo más grave es que no da la talla, que Castilla-La Mancha le viene grande y no me extraña que los ciudadanos dijeron que no lo querían. Es un gobierno socialcomunista, el mejor favor es que presente su dimisión inmediata y se marche", concluyó.