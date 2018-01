Un histórico socialista de Albacete deja el PSOE: "Quiero cambios reales, no simulados"

Antonio González Cabrera deja el PSOE de Albacete tras 35 años de militancia y después de haber sido concejal y alcalde por este partido en el municipio de San Pedro. Se da de baja en la militancia del que ha sido su partido hasta hace apenas unas horas y lo hace porque quiere "cambios reales, no simulados".

Así lo ha trasladado en un carta, dirigida al secretario de su Agrupación Local, la de San Pedro, Daniel Sancha, hoy alcalde de ese municipio, y a la que ha tenido acceso esta redacción. En la misiva González Cabrera alude a los casi 35 años en los que ha militado en el partido al que se afilió en 1983 "por decisión personal, por coincidir con su ideario, por altruismo y por romanticismo" y que en estos años "dejo atrás horas, días y años de duro trabajo".

Ahora y tras las primarias provinciales que dieron por vencedor a Santiago Cabañero el pasado 17 de diciembre se muestra escéptico en cuanto a los cambios que pueda acarrear su nueva Ejecutiva provincial. Por eso dice adiós, porque no cree que vaya a haber un cambio real en el PSOE de la provincia de Albacete. "Mi percepción es que para la nueva dirección la renovación es algo relacionado en exclusiva con la edad y no con las actitudes, y que no tiene intención de aprovechar el valor de lo intergeneracional, pieza fundamental en este partido. Creo que comete un error, pero está legitimada para adoptar cualquier decisión aunque se equivoque. A pocos días del congreso provincial, tengo la sensación de que un aparato está sustituyendo a otro aparato, gentes que antes se apuntó a un caballo ganador y que hoy se han apuntado al nuevo ganador, con un solo interés: quitar a quien antes los quitó a ellos. No quiero ni puedo, permanecer indiferente ante como se sigue actuando".

Es la imagen que Antonio González Cabrera tiene del PSOE del que Cabañero todavía no ha cogido las riendas. Señala en su carta que en los últimos tiempos el partido se ha permitido "un lujo imperdonable: dejar marchar a muchos militantes anónimos" por el hecho de que no compartían la visión de la sucesivas direcciones. Por ello dice: "Los grandes enemigos del socialismo son el miedo al cambio interno, y el silencio ante decisiones, a sabiendas de que eran negativas para la militancia y para la ciudadanía". Todo ello, tal y como asegura, se traduce en temor a asumir que se debe terminar por métodos democráticos "con un sistema de partido piramidal y caduco, que ha impedido la regeneración". Es por ello, termina apuntando, que el partido de hoy, el PSOE actual, "no se parece casi nada al partido en el que ingresé en 1983".

González Cabrera "lo ha hecho todo en San Pedro"

El adiós de Antonio González Cabrero ha impactado en todo el panorama socialista de la provincia de Albacete pero mucho más en su Agrupación Local, la de San Pedro, localidad a la que ha entregado toda su vida en política. Es este pequeño municipio ha sido alcalde 16 años, más 8 de concejal, y su paso por el PSOE de la localidad será siempre recordado. "Lo ha hecho todo en San Pedro", dice Daniel Sancha, actual secretario general del PSOE de San Pedro y alcalde también del pueblo que asegura: "cuando no había nada él llegó a la Alcaldía y puso en marcha todos los servicios".

Sancha, compañero y amigo personal de González Cabrera, no ve esta renuncia como algo definitivo ya que cree que "ahora tiene que darse un tiempo para analizar lo que está pasando en el PSOE".

Sin embargo el actual alcalde de San Pedro no comparte la visión del hasta ahora militantes socialista sobre el nuevo rumbo del PSOE en Albacete y asegura que la Ejecutiva que va a salir del próximo Congreso provincial " va a ser una Ejecutiva regeneradora con la que por primera vez vamos a conseguir cambiar la estructura del partido y las mentalidades" y para ello, dice, Santiago Cabañero es la persona "idónea para regenerar la política en la provincia".

Ante el escepticismo de Antonio González Cabrera, Sancha insiste: "vamos a trabajar demostrando que las cosas se pueden cambiar pero se cambian desde dentro". Hay que recordar que Daniel Sancha ha sido uno de los secretario generales locales de la provincia de Albacete que apoyó a Santiago Cabañero, de hecho la Agrupación de San Pedro apoyó mayoritariamente a Santiago con 51 votos a favor y 1 en blanco.