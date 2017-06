La importancia de visibilizar la violencia intragénero

La violencia entre parejas del mismo sexo es real, existe y reconocerlo es el primer paso para tener una actitud abierta frente a la detección y la intervención. Así lo ha señalado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) en una ponencia ofrecida en Toledo con motivo de la décima edición de Toledo Entiende, una semana cultural que coincide con el día del Orgullo Gay organizada por la Asociación LGTBI BoloBolo Castilla-La Mancha con el apoyo del Ayuntamiento de la capital regional.

“La violencia intragénero es la violencia que se da en parejas del mismo sexo o género. La estamos trabajando mucho desde las organizaciones pero el problema es que ni política ni mediáticamente se visibiliza del todo”, asegura Loren González, vocal de salud, VIH y formación de FELGTB y encargado de la ponencia.

El colectivo LGTB de Madrid (COGAM) ha llevado a cabo un estudio a través de una encuesta a 900 personas voluntarias en la cual, se ha obtenido que el 60% asegura conocer a alguien que ha sufrido violencia intragénero y un 30% reconoce incluso haberla ejercido. Los datos reunidos se suman a los de otra investigación llevada a cabo por Antonio Ortega López, donde destacaba que un 70% de los hombres gais encuestados reconocían haber sido víctimas de violencia dentro de sus parejas.

“No hay cifras oficiales porque la violencia intragénero no tiene una regulación específica forma parte de la violencia doméstica y computa igual la violencia que se da entre dos mujeres o dos hombres con otro tipo de violencia. No está desglosado y por eso no tenemos esos datos” explica Loren González.

Las formas de manifestación de la violencia son las mismas que en una relación de diferente sexo aunque con algunas características específicas: "la realidad es que ser víctima o maltratador en violencia intragénero no está relacionado con roles sexuales ni con la fuerza física sino con la desigualdad de poder. Además esta violencia no se centra en el machismo aunque si en el sexismo de la ‘LGTBIfobia’".

La violencia intragénero existe pero no se visibiliza. ¿Las causas? Son varias aunque que principalmente se debe al miedo que surge en muchas ocasiones de tener que revelar la orientación sexual, el travestismo, la identidad de género e incluso el estado serológico.

La FELGTB ha acogido con gran satisfacción que la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales no haya sido paralizada y pueda continuar así el trámite parlamentario.

La Ley de Igualdad LGTBI, presentada el 4 de mayo en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea y respaldado por el resto de grupos parlamentarios con la excepción del Partido Popular, ha sido creada e impulsada por FELGTB y supone la “gran reivindicación” del colectivo LGTBI español de los últimos años.

El Gobierno tenía de plazo hasta el 17 de junio de 2017 para analizar que la tramitación de la proposición de ley no suponía ninguna carga presupuestaria no prevista ni ningún otro aspecto que impidiese continuar con su proceso parlamentario. Ahora es la mesa del Congreso la que debe buscar una fecha en la que presentar en el pleno la Ley de Igualdad LGTBI; a partir de ese momento empezará el proceso en el que los grupos parlamentarios podrían proponer enmiendas. "Antes del verano no habrá cupo para llevarla a pleno, pero FELGTB tiene constancia de que existe un claro compromiso por parte de los grupos políticos que la sustentan para que se realice a la vuelta del parón de verano, a poder ser en el mes de septiembre".

“Es fundamental que salga adelante la ley que presentamos hace meses porque precisamente uno de los puntos que incluye es la violencia intragénero sobre todo a nivel de recursos especialmente para que las víctimas puedan optar a una serie de garantía”, explica González.