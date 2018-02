‘Mira lo que has hecho’: Berto Romero y Eva Ugarte padres primerizos en apuros

El humorista, guionista y actor Berto Romero a sus 43 años ya ha hecho prácticamente de todo en televisión, cine y teatro. Esta vez se anima como creador, guionista y protagonista de ‘Mira lo que has hecho’, la nueva comedia de Movistar+ que estrenará su primera temporada completa el próximo 23 de febrero.

La serie producida por El Terrat para Movistar+ vuelve a retomar el formato “autobiográfico” bastante común que muestra los quehaceres diarios de un cómico: ‘El Fin de la Comedia’, ‘Louis CK’, ‘Curb Your Enthusiasm’ o ‘Master of None’, entre otras. Todas ellas hacen un recorrido ficcional por las vivencias de sus protagonistas para mostrar a través de sus ojos distintos aspectos de la sociedad y de las relaciones interpersonales. ‘Mira lo que has hecho’ tiene como leit motiv la paternidad primeriza y los cambios que plantea en la sociedad actual.

La actriz Eva Ugarte co-protagoniza junto con Berto Romero esta primera temporada de seis episodios de ‘Mira lo que has hecho’. Él también la guioniza, pero, a los mandos de la dirección se encuentra Carlos Therón (‘Es por tu bien’). Con una duración de unos 20 minutos por episodio esta comedia con tintes dramáticos se convierte en algo muy ameno y entretenido.

Foto: movistar.es

Berto y Sandra (Eva Ugarte) son una pareja que afronta la aventura de ser padres por primera vez con el nacimiento de su primer hijo, Lucas. Lo que ellos no saben es que esta nueva faceta de su vida carece de una guía 100% fiable. Él, cómico y afamado presentador de televisión, y ella, médica anestesista, tendrán que afrontar esta nueva situación además de conciliarla con su familia y amigos; un cóctel nada fácil.

Esta comedia que evoluciona orgánicamente hacia la 'dramedia' en la recta final de su primera temporada. Relata en un tono costumbrista y pegado a la actualidad la historia de estos padres primerizos, en una sociedad esquizofrénica donde no hay prácticamente tiempo para el onanismo y, mucho menos, para una nueva personita que pondrá el mundo ambos prácticamente del revés. La felicidad inicial se convierte en muchos instantes de ‘Mira lo que has hecho’ en un verdadero problema o pesadilla porque ser padres ni un lado bueno y un lado malo, aunque no se quiera reconocer.

La clave ‘Mira lo que has hecho’ es que endereza su rumbo a tiempo tras un inicio un tanto renqueante: la serie se aleja de una comicidad más simplona y sonrojante para desplazarse a un humor sosegado y con tintes dramáticos que encaja, a mí manera de ver, mucho mejor en una historia que pretende narrar la dificultad de ser padres primerizos y todo lo que conlleva de una forma muy verosímil. Ese tono, que se aleja de ‘Vergüenza’ -gracias a dios-, se va adquiriendo a lo largo de la temporada.

Foto: movistar.es

Sin duda, la serie creada por Berto Romero, no muestra nada que no hayamos visto en otras ficciones de igual índole: un suegro malhumorado, un grupo de WhatApp que traer por el camino de la amargura a los protagonistas, una hermana rebelde o historias de cuñados, entre otras cosas. Sin embargo, ‘Mira lo que has hecho’ narra esto con una enorme naturalidad convirtiéndolo en un producto ameno y entretenido. Lo que si se le puede reprochar es que le falta un poco más mordiente, pero, sí que en momento puntuales tiene cierta valentía.

Narrativamente, la serie se toma el capricho de jugar con dos lineales temporales -muy acertadamente- en algún que otro capítulo para profundizar en las historias personales.

Los veinte minutos que dura cada episodio dan agilidad y ritmo a los seis episodios de unos padres inexpertos en crisis familiares; y quitan cierto halo de divinidad a la paternidad -algo que es de agradecer-. Sobre todo, me gusta la complicidad y la química entre Eva Ugarte y Berto Romero que dan aire de naturalidad y verosimilitud a la historia; ambos actores se desenvuelven a la perfección en los dos vértices de ‘Mira lo que has hecho’: en lo cómico y en lo dramático de dos personajes que se mueven por dificultades, desconciertos y situaciones no muy halagüeñas.

Foto: movistar.es

La sorpresa me la llevo con Berto Romero porque explota una vena más dramática alejándose de la que sería su zona de confort, la parte cómica. Él se interpreta a sí mismo, pero, olvidaros del Berto de ‘Late Motiv’ o programas similares. El reparto lo completan los actores Mariano Venancio, Chete Lera, Carmen Estebano y Jordi Aguilar, entre otros.

‘Mira lo que has hecho’ que se estrenará el próximo 23 de febrero en Movistar+ es, sin duda, una apuesta entretenida y muy amena. Una serie que sabe evolucionar en solo seis capítulos en los que Berto Romero y Eva Ugarte lo hacen genial.