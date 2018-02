“La mañana en la radio sigue siendo clave para pulsar el estado de opinión de un país”

Este martes 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, un medio de comunicación que a pesar de la revolución digital, mantiene su esencia aunque adaptándose a los nuevos tiempos. Javier Ruiz es una de las voces más conocidas de la radio en Castilla-La Mancha. Actualmente es el jefe de Informativos de Onda Cero en la región y lleva veinte en la radio. Por él han pasado todos los cambios del medio, especialmente la llegada de los nuevos formatos digitales en Internet. “La radio evoluciona conforme lo hace la sociedad. No hay medio más permeable que la radio, porque es la vida misma. Siempre hay una constante, que es la información rápida, instantánea, al momento, que en eso la radio sigue siendo esencial. Y luego, se adapta a las costumbres, gustos, necesidades del momento”.

El jefe de Informativos de Ondacero Castilla-La Mancha cree mucho en la radio local y regional, no sólo la nacional. "El oyente quiere saber lo que pasa en su ciudad y su región y que se lo cuente alguien que le merezca confianza. La radio online es una fuente de oportunidades maravillosa, que permitirá nuevos formatos y géneros, pero yo todavía le sigo viendo mucho recorrido a la radio tradicional”. Además en relación con las redes sociales, asegura que son “fundamentales” para interactuar con los oyentes. “Antes llamaban y ahora envían whatsapp Pero también son fundamentales para mover los contenidos de los programas y, por supuesto, para el podcast”.

Javier Ruiz

Jornada para reflexionar sobre el futuro de la radio

Para conmemorar el Día Mundial de la Radio, la radio pública autonómica CMM Radio traslada parte de su programación a los estudios de radio de la Facultad de Periodismo en Cuenca. Desde allí se emitirán en directo varios espacios, entre ellos una tertulia dentro del programa 'Castilla-La Mancha Hoy' y el magazine vespertino 'Las dos miradas', en los que colaborarán docentes y alumnos de esta Facultad.

"Ha cambiado todo. Los oyentes están en todas partes, ahora te pueden escuchar desde cualquier país; la digitalización ha hecho más grande al medio; la tecnología ha potenciado el mensaje y ha modificado el trabajo de los profesionales", explica Ismael Barrios, director de Radio Castilla-La Mancha.

"La información especializada en Castilla-La Mancha es nuestro gran valor. Emitimos ocho horas de información diaria y dos horas y media los sábados y domingos principalmente de actualidad regional que contamos junto a los principales temas del panorama nacional. Son ediciones complicadas marca de los periodistas de esta casa que han adquirido esa capacidad. La información deportiva destaca igualmente sobre todo los fines de semana con un maratón de seis horas donde se habla de nuestros equipos y no sólo de fútbol", explica Barrios.

La jornada tiene como objetivo reflexionar acerca del futuro de la radio en el siglo XXI y, por tanto, se abordarán cuestiones como los nuevos formatos, los gustos del público joven, la incorporación de la radio a las redes sociales o la presencia del deporte en la programación radiofónica. Algunos de los docentes que participarán en esta programación especial son Antonio Laguna, historiador de la comunicación; Ana Serrano, profesora de Producción Multimedia; y Juan Carlos Santos, profesor de Radio.

"No se puede poner puertas a la radio. Hay que abrirlas a los nuevos oyentes que escuchan de otra forma. En un año, la escucha de podcast ha aumentado un 60% en la radio española. Al finalizar el año 2017 CMM Radio registraba en el podcasting y nuevas plataformas multimedia 45.000 descargas, 35.000 más que en 2016", asegura el director de la radio autonómica.

¿Qué opinan los jóvenes de la radio?

“Desde los 16 años llevo vinculado a la radio. Comencé como muchos en radio local, donde el trato con el vecino era muy cercano y eso me gustaba mucho”. Son las palabras de Javier García, estudiante actual del Máster de Cope y apasionado del medio. “La radio es el medio por excelencia. No puedo nunca hablar mal de la radio. Es el medio de comunicación que independientemente de lo que hagas puedes consumirlo. Soy oyente habitual de la radio convencional todavía, creo que el placer de buscar un dial o tener un receptor en la mesilla de tu habitación no lo podemos perder”.

Sobre la radio online asegura que en algunos países ya es una realidad y la única forma de consumo radiofónico. “En España todavía estamos en proceso de madurez. Pero la realidad es que los contenidos podcast son un producto de futuro. Permite al oyente organizar los contenidos y los tiempos a su gusto, además de alimentar su subjetividad con contenidos diseñados para él”.

“Hay muchas posibilidades con la aparición de Internet y los podcast”

Carolina Gómez ha sido siempre oyente habitual de la radio porque su padre es taxista y siempre la tiene puesta y porque su abuela “no se separaba del transistor”. “Muchos creen que la radio es un medio que está en declive pero, sinceramente, creo que es el medio más puro y, periodísticamente hablando, real de todos los medios de comunicación”.

Asegura que hay mas gente joven que escucha la radio, de la que pensamos, “a lo mejor no a través de la radio como tal, pero sí por Internet y mediante podcast”. Por ello apuesta por la continuidad de la radio en el futuro, principalmente gracias a los nuevos formatos que han aparecido a través de Internet.

Alumnos del Máster Cope

“Ya no es un medio tan romántico desde el punto de vista del locutor”

Carlos Márquez ha hecho un máster de experto en programación musical y considera que la radio ha evolucionado en cuanto a la rentabilidad y eso se ha aplicado a la radio musical de hoy día. “Ya no es un medio tan romántico desde el punto de vista del locutor, ya que anteriormente era él el responsable de elegir la música y hoy día todas las parrillas están configuradas por estadísticas”.

Sin embargo para Carlos, el futuro de la radio está en los dispositivos móviles. “Creo que la radio online es una herramienta muy importante para la difusión y creo que el futuro de la radio está en los dispositivos móviles, tanto para escucharla en directo, con todas las posibilidades que eso tiene en cuanto a emisión multimedia, como para la posibilidad que ofrecen los podcast”.

“Nací prácticamente con un transistor en la mano”

Victor César Bustillo es una oyente incondicional de la radio desde que era pequeño. “Para mí, la radio es un medio mágico que está unido a mis recuerdos infantiles, y a otros más recientes. Siempre he querido trabajar en la radio. Ser uno de esos ‘personajillos’ a los que me imaginaba cuando de niño la escuchaba”. Le gusta la radio online y no solo considera que tiene futuro, sino que es el futuro mismo.

“La radio está atravesando un periodo de transformación y adaptación a un nuevo mundo, el de internet, las redes sociales, los móviles inteligentes... y, sinceramente, creo que es el medio de comunicación que mejor se está adaptando” . Para Bustillo, “hoy en día la mayor parte de la gente no escucha la radio desde los viejos transistores, sino desde sus teléfonos móviles, el ordenador o, incluso, la televisión digital”.

Alumnos del Máster Cope

“La radio es una superviviente nata”

Mayka Jimenez, es directora del Máster Universitario de Radio Cope y reconoce que la radio ha cambiando especialmente por las redes sociales, que han impuesto un ritmo de trabajo y de contenidos que marcan el día a día de los medios de comunicación. “La radio mantiene un honorable prestigio, se sigue escuchando aquello de ‘lo ha dicho la radio, lo he oído en la radio’, como sinónimo de noticia confirmada. Pero los periodistas debemos trabajar mucho más en la confirmación de cada dato, de cada noticia. Lo importante no es ser los primeros en darlo. Lo importante es ser los primeros en darlo bien”.

Para Mayka Jiménez, la radio es “una superviviente nata: venció a la tele y va a mantenerse en el primer puesto con la incorporación de lo digital”. Además considera que sabe absorber todo lo nuevo e incorporarlo al medio para mejorarlo. “Somos el medio más barato, y seguiremos haciendo radio con un móvil y nuestra voz, desde cualquier parte y a todas horas”. El máster se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos y cada vez cuenta con más asignaturas centradas en lo digital, las redes sociales y la ciberradio.

“Un programa de radio que no escucharás en la radio”

Muchas noches y buenas gracias. De esta manera da comienzo Dani Romero a La Noche Rosmarino, un late night ideado por cuatro alhajas toledanos que muestra las inquietudes culturales, sociales y de otras índoles de diversos colectivos y personalidades de la ciudad. Una vez al mes -por el momento-, y en un plató “de quita y pon” recreado en el taller de Alhaja del callejón de Menores del casco histórico, Rosmarino (romero en italiano), la cara visible de este programa, va asentando la huella de un proyecto que nació hace apenas tres meses y en el que ya cuentan por miles las visitas a su canal de YouTube.

María Camisón, Samuel Meco y Sergio Jiménez son los otros tres implicados en la creación de este “programa de radio que no escucharás en la radio”. “La idea surge de manera un poco alocada entre cuatro personas inquietas con ganas de generar un proyecto audiovisual que mostrara lo que ofrece Toledo, sobretodo influenciados por programas como La Vida Moderna o Buenafuente. Teníamos el equipo mínimo necesario y youtube como plataforma de mostrar al público. El resto era atrevernos, y por suerte lo hicimos”, explica Sergio Jimenez.

FOTO: La Noche Rosmarino

El vídeo, y unos grafismos muy cuidados, son cosa de Sergio, la producción y el aroma artístico (tanto vestuario como fondos) están en manos de María, mientras que Samuel es el encargado de sonido y también de hacer labores de producción. A estos alhajas se han unido además otros inquietos como César Martín y Carlos Calatayud, los otros dos cámaras que ayudan a dar un acabado atractivo a La Noche Rosmarino.

“Nos ha sorprendido ver las grabaciones bastante llenas de gente que se animan ir a verlo en directo”, señala Sergio. Por el momento, tan solo llevan cinco programas y la media es de 700 u 800 visualizaciones, “aún así conocemos Toledo y sabemos que llegar a la gente y más siendo un programa de una hora puede ser complicado pero poco a poco lo iremos viendo”.