“Si hay alguna ciudad que necesita terreno industrial es Ciudad Real”

Ciudad Real quiere poner en marcha proyectos empresariales en la capital pero le falta lo más importante: suelo industrial. “La alcaldesa de la ciudad, Pilar Zamora, cuenta con un listado con 26 empresas interesadas en invertir en la capital en el polígono 'Oretania' pero que no pueden hacerlo porque el terreno no está disponible". señala José Luis Herrera Jiménez, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ciudad Real. Y no es que la ciudad nos los tenga, sino que los que hay no se pueden utilizar.

“Cuando llegamos al Ayuntamiento uno de los mayores déficit, uno de los más importantes, era que el Ayuntamiento no disponía de terreno para ofrecer a empresas que se querían instalar en Ciudad Real. Nos dimos cuenta que la mayoría estaban en manos privadas y que no eran terrenos baratos para posibles inversores”, explica el concejal.

Es el caso del polígono industrial ‘Oretania’ situado entre Ciudad Real y Miguelturra, junto a la Autovía A-43 que cuenta con una superficie total de 1.101.850,29 m2, de los cuales de edificabilidad bruta serían 592.894,22 m2. Lo único que queda es la parcelación del polígono, porque “lo difícil”, es decir, la tramitación administrativa ya está realizada por lo que solo quedaría contar con presupuesto para iniciar su ejecución.

El problema es que la obligación de parcelar la tienen la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y no lo lleva a cabo. Por eso Isabel Rodríguez y José María Barreda, registraron una pregunta al Gobierno central por escrito sobre el tema. Y la contestación por parte de SEPES fue que no había “acreditada demanda” y que los precios “no iban a ser asumidos por el mercado”. “Estamos intentando presionar porque si hay alguna ciudad en este país que necesita un terreno industrial precisamente es Ciudad Real”, asegura José Luis Herrera.

"El no de Rajoy perjudica a Ciudad Real"

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, considera que “el ‘no’ de Mariano Rajoy a la terminación del Polígono Industrial 'Oretania', "perjudica a Ciudad Real y a su desarrollo empresarial”. Tras la respuesta efectuada por la Entidad Pública Empresarial del Suelo ( SEPES) a los parlamentarios del PSOE en el Congreso de los Diputados José María Barreda e Isabel Rodríguez, Zamora afirma que “necesitamos este suelo para atraer empresas e inversión. No puede ser que se nieguen de forma constante a trabajar por esta ciudad”.

La primera edil recordaba cómo “tenemos un convenio firmado desde el año 2002 para el desarrollo de este polígono industrial, y en 15 años no se han ocupado de trabajar por esta ciudad”. Además, considera que los argumentos esgrimidos por SEPES para no concluir la parcelación del Polígono Industrial 'Oretania' “no tienen ningún sentido”.

La Entidad Pública dependiente del Ministerio de Fomento considera que “no se han acreditado” criterios para el desarrollo de este polígono como que tenga “una demanda contrastada” y que “el precio de coste sea asumible por el mercado”. La alcaldesa replica asegurando que “ellos no han preguntado al Ayuntamiento las empresas interesadas en suelo industrial en Ciudad Real, y son más de 200. Y en concreto, son 26 las interesadas por ese polígono. Además hablan de los precios, cuando en el convenio firmado en 2002 se establece que sería SEPES el que fijaría los precios”.