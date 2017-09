Los nuevos clubes de lectura que abordan una literatura hasta ahora “invisible”

No hay biblioteca que se precie que no tengo su propio club de lectura, un punto de encuentro entre lectores en el que comparten sus opiniones sobre un libro que leen al mismo tiempo. Cada uno lo hace en su casa pero normalmente una vez a la semana se reúnen para comentar las páginas avanzadas desde el encuentro anterior. Cada uno se caracteriza por tratar una temática diferente o por ir dirigido a un público específico como puede ser infantil, juvenil o adulto.

Tal es el éxito de estos encuentros entre lectores que siguen formándose nuevos clubes. Es el caso por ejemplo de uno puesta en marcha por la Asociación LGTBI ‘Bolo-Bolo’ Castilla-La Mancha que acaba de abrir el plazo de inscripción para un club de lectura con perspectiva LGTBI denominado ‘La misma piel’, que tendrá lugar en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, ubicada en Toledo.

“Después del éxito del centro de interés, del que el Club toma el nombre, y del taller sobre libros con temática LGTBI realizado en la Biblioteca durante la semana cultural ‘Toledo Entiende’, sentimos la necesidad de una mayor profundización.”, explican a eldiarioclm.es las coordinadoras del club, Pilar Ollero, de quién parte la idea y Elena Arroyo, presidenta de la Asociación.

Lo curioso de este club es que, según señala la Asociación, no existen muchos espacios o reuniones de lectura con esta temática “y es algo necesario”, además de que "contar con el apoyo de la Biblioteca Regional está animando a la Asociación en la búsqueda de una literatura que durante años ha sido invisible”.

Las reuniones del club ‘La misma piel’ serán cada semana los miércoles a las 19.00 horas en el Torreón de la cafetería de la Biblioteca regional. Un nuevo espacio dirigido a lectores mayores de edad con un máximo de veinte participantes y en el que se leerá cualquier libro con una perspectiva LGTBI, “es decir, que sirva para visibilizar la diversidad afectiva, sexual y de identidad de género”.

“Se debe seguir trabajando en romper prejuicios y acercarnos a la literatura con mayúsculas y sin etiquetas”, señalan Pilar y Elena. “La perspectiva LGTBI se realizará desde un análisis de la lectura sin estereotipos, en libertad , analizando a los autores y sus textos de forma crítica y con la esperanza de seguir aprendiendo con cada nueva lectura”.

Un club de lectura ‘En clave feminista’

El invierno pasado Rosa, Conchi y Sandra comenzaron a trabajar en la idea de poner en marcha un nuevo club de lectura con el que poder visibilizar el feminismo como ética y como otra alternativa al “ocio patriarcal dominante”. De ahí surgió el espacio ‘En-Clave Feminista’, un club de lectura que aspira a ser un punto de encuentro, reflexión y desarrollo de actividades en torno al feminismo.

“Aunque algunas integrantes pertenecemos a otros clubes de lectura ya consolidados aspiramos a que el feminismo y el uso de un lenguaje inclusivo sea transversal en todos los ámbitos, concebimos este espacio como necesario, además de novedoso”, explican a eldiarioclm.es.

En principio la idea este club es hacer una programación de lecturas para los primeros seis meses e ir evaluando cómo se va desarrollando. “A las sesiones se acudirá, en la medida de lo posible, con la obra leída y durante las mismas la dinámica consistirá en una opinión individual por turnos sobre qué nos ha parecido el libro para luego hacer una puesta en común analizando personajes, su trama vital, entorno en el que se desenvuelven, qué estereotipos reproducen, qué tipo de referentes nos muestran, en el caso de las obras de ficción”, explican las tres encargadas del proyecto.

Este nuevo club de lectura está dirigido a toda la población a partir de los 15 o 16 años, “que tengan interés en aprender, aportar y visibilizar conocimientos, opiniones e impresiones en torno al feminismo como forma de estar en el mundo y como única vía posible de construcción de una sociedad justa”.

FOTO: 'En-Clave Feminista'

En principio las sesiones se celebrarán mensualmente, en la librería Taiga de Toledo y podrán participar 20 personas aunque según avance el proyecto contemplan la posibilidad de que ‘En-Clave Feminista’ tenga una modalidad virtual para mayor alcance y difusión. “Aprovecho para agradecer la colaboración y apoyo de la Librería Taiga, que desde el primer momento ha cooperado con nosotras para facilitarnos las cosas. Esa es la otra ‘pata’ de nuestro proyecto, apoyar el comercio local con la difusión y venta de obras feministas, lo que repercutirá en que nuestras autoras se vayan ganando un espacio propio en las librerías, porque lo que no se visibiliza o no se nombra no existe”.

La primera autora que va a leer el club será Nuria Varela, escritora de una obra de carácter divulgativo 'Feminismo para principiantes’, que “puede ser un buen punto de partida para personas que nunca han oído hablar de feminismo de manera seria y rigurosa y que será complementada con su nueva obra ‘Cansadas’ complemento de la anterior y que nos resultará muy familiar a la mayoría de nosotras”.

“Lo que no es de recibo es que dos de los mayores pelotazos literarios de lo que va de siglo XXI sean la saga de ‘Crepúsculo’ y las ‘Cincuenta Sombras de Grey’. En una vemos la exaltación del mito del amor romántico en todo su esplendor, qué mejor metáfora que la de ser vampirizada y en la otra se nos presenta a una protagonista que es capaz de firma un contrato sadomasoquista para llegar a casarse. Pero como vivimos en una sociedad formalmente igualitaria, lo aceptamos todo tan ricamente desde otro mito: el de la libre elección y un falso empoderamiento”.