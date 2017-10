Toledo sacará adelante una ordenanza pionera en la región para regular el arte callejero

En el acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Ganemos para hacer alcaldesa a Milagros Tolón, la creación de una Ordenanza que facilitase el uso de los espacios públicos para arte y cultura en la calle era uno de los compromisos adquiridos en el apartado de patrimonio, cultura, deporte y juventud. "Es un tema que nos parecía importante y nosotros teníamos un especial interés en que saliese adelante y por eso nos pusimos a trabajar", explica Diego Mejías, concejal de Juventud del Ayuntamiento.

Se trata de una regulación que es pionera en Castilla-La Mancha y que se une a la de grandes ciudades como Barcelona, donde existen dos tipos de permiso, uno para la calle y otro para el metro. La idea, señalan desde Ganemos, "fomentar, regular y armonizar" la presencia de las expresiones artísticas y culturales en la ciudad, que consideran una demanda ciudadana importante en la ciudad.

El grupo municipal elaboró un primer borrador, tras reuniones con artistas y músicos de la ciudad que se presentó al departamento de Cultura. Tras esto, se abrió un proceso de participación ciudadana que duró cerca de un mes y que recibió una veintena de aportaciones ciudadanas. Ahora, se ha iniciado el proceso de redacción de la ordenanza que pasará a otras concejalías del Ayuntamiento como Urbanismo para que también hagan sus aportaciones y finalizar los trámites técnicos que tengan que desarrollarse para establecer las localizaciones alrededor de la ciudad.

La regulación incluirá las zonas y períodos en los que se podrá autorizar la participación de artistas y espectáculos callejeros, al igual que exponer de manera expresa las zonas no permitidas para los mismos. Entre los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de dar autorización se encuentran, entre otros, la prohibición de generar ruidos molestos o instalar elementos fijos, así como la garantía de limpieza y la ausencia de residuos. La franja horaria propuesta en el primer borrador entregado al departamento de Cultura del Ayuntamiento es entre las 10:00 y las 14:00 horas y entre las 17:00 y las 22:00 horas.

Aportaciones ciudadanas

Las aportaciones en el proceso ciudadano abierto se orientaron "principalmente" a los horarios, ubicaciones o escenarios que podrán usar los artistas una vez finalizado el proceso, así como la selección de los artistas que muestren su interés en actuar en las calles toledanas. "Era necesario regular esta cuestión en beneficio de todos, para que haya una auténtica coordinación y sea posible la armonización entre artistas que utilizan la vía pública y dinamizan la vida cultural de la ciudad a pie de calle", ha explicado el vicealcalde y concejal de Cultura, José María González Cabezas en relación a la ordenanza de Arte en la Calle.

La ordenanza recogerá una serie de normas que regularán la realización de espectáculos de calle y otras expresiones artísticas tales como el mimo, la música, el teatro, los malabares o el dibujo, de modo que se pueda compatibilizar el arte con la vida cotidiana de la ciudad. Desde el departamento de Cultura, destacan también que así se podrán evitar "posibles" molestias y riesgos para los usuarios de la vida pública. Las sugerencias, aseguran desde el Consistorio, se tendrán en cuenta para la redacción definitiva de la Ordenanza. El documento deberá pasar todavía por los servicios jurídicos, la intervención y finalmente ser elevado a Pleno.

Los ciudadanos expresaron, entre otras cosas, que los espacios debían limitarse al casco histórico, incluyendo puntos como ambos puentes o la puerta de Bisagra. En este sentido, las aportaciones piden un número "mínimo" de espacios y que fuesen rotatorios para no repetir a los artistas. Además, han pedido que no se ocupen espacios como parques o plazas con bancos, para que queden a disposición de los vecinos, y que los artistas también puedan contar con recursos como un atril o amplificadores que no superen determinados niveles sonoros.

Además, han pedido también que se impulsen muestras artísticas orientadas a un público más infantil, con expresiones como el teatro y los títeres. Por otro lado, han pedido que no se limiten las licencias a periodos estrictos de tiempo, sino que también se facilite a aquellos que quieran acudir a la ciudad de manera "esporádica".