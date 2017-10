De la mala gestión de este inicio de curso a la improvisación de medidas parche

Desde IU CLM apuntábamos hace semanas en la valoración que realizamos sobre el inicio de este curso escolar que nos encontrábamos de nuevo ante un caos de planificación y de gestión de los recursos, ante la consolidación de los recortes y el continuismo en las políticas educativas del PP, y ante la imposibilidad de recuperar a corto y medio plazo los recursos robados a la escuela pública.

Y en la segunda quincena del mes de octubre nos encontramos con una insuficiencia de profesorado, sobre todo en los centros de secundaria, que ha generado una situación de emergencia dado que numeroso alumnado sigue sin el profesorado correspondiente.

Por ello, a fecha de 20 de octubre nos hemos topado con una nueva medida de la Consejería de Educación, producto del caos organizativo del inicio del curso, de ampliación extraordinaria de la bolsa de trabajo del personal interino. Medida que ha dado a conocer el Consejero de Educación, Ángel Felpeto, a los centros educativos mediante un comunicado dirigido a los directores y directoras.

Este comunicado es más bien un lavado de imagen ya que el alumnado, profesorado, padres y madres, están padeciendo todo el caos que existe desde el comienzo de este curso. Ahora, el Consejero quiere demostrar que están realizando bien el trabajo, conforme a Ley, y que, aunque llegan muy tarde, solucionarán todos los problemas de la educación en nuestra región.

Esta iniciativa de la Consejería habilita un nuevo sistema de adjudicación de puestos de trabajo para el profesorado interino que aún siguen sin estar cubiertos. Es decir, casi dos meses después del comienzo del curso escolar nos encontramos en la caótica situación de que todavía hay alumnado en Castilla-La Mancha que sigue sin profesor. ¿Dónde queda situado el discurso retórico del Gobierno de Castilla-La Mancha de la buena marcha de la educación pública?

Pero hay más: este nuevo sistema de adjudicación de plazas que la Consejería lanza, dispone que sean los propios centros educativos, en comunicación con las respectivas direcciones provinciales, los que comprueben y ejecuten que los requisitos exigidos por la Consejería para desempeñar los puestos de trabajo correspondientes son los adecuados.

Es decir, la Consejería y las direcciones provinciales de educación "delegan" una nueva función administrativa a las direcciones de los centros en cuanto a que deben asumir la responsabilidad de "provisión de puestos de trabajo", a través de un nuevo procedimiento "ideado" por la propia Consejería, y que difiere del procedimiento utilizado hasta ahora para la adjudicación de puestos de trabajo.

Y si esto resulta, como poco, extraño, también desconocemos si la nueva función que tienen que desempeñar las direcciones de los centros está articulada en alguna resolución de la Administración educativa que explique la normativa en la que está anclada y la ampara. Es decir, ¿existe resolución administrativa que obligue a directores y directoras a desempeñar la función de "comisión de recursos humanos"? ¿Podría estar rozando la Consejería-direcciones provinciales una ilegalidad?

Pero lo verdaderamente sorprendente, por calificarlo suavemente, es cómo desde la propia Consejería, incompetente en la planificación y gestión del inicio de este curso, se argumenta la puesta en marcha de este invento: "así los centros tendrán el profesorado que necesitan cuanto antes", aunque sea, una vez más, a costa del voluntarismo del profesorado y de trasladar más tareas burocráticas a los centros educativos por si no tuvieran ya en exceso.

Y hay más: la documentación exigida al profesorado interino que se acoja a esta bolsa extraordinaria es la del título, máster y nota media del expediente académico. Esta cuestión no es baladí. Resulta que los requisitos exigidos al profesorado interino que ya desempeña puestos de trabajo en vacante o sustituciones desde el inicio del curso hasta la fecha han sido distintos, como por ejemplo la experiencia o la formación. ¿Esta diferencia de requisitos exigidos a un profesorado u otro cumple con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad? ¿Establece discriminaciones? Tenemos nuestras dudas y desde IU lo vamos a estudiar.

¿Por qué la Consejería de Educación ha permitido llegar a esta situación? La respuesta está en la falta de inversión del Gobierno regional en la educación pública, así como su continuismo en las políticas neoliberales del PP, que ha afectado y dejado totalmente destrozado al sistema educativo en Castilla-La Mancha: subida de las ratios del alumnado, aumento de las horas de docencia directa del profesorado, supresión de los planes de refuerzo para el alumnado con necesidades educativas, reducción de las horas de tutoría, y un largo etc. que por su extensión, pero no de menor relevancia, no vamos a relacionar.

Es preciso recordar que tras las últimas elecciones autonómicas muchos castellanos-manchegos se ilusionaron con las promesas electorales del PSOE porque la situación en el ámbito de la educación iba a cambiar con el nuevo Gobierno regional. Pero la situación no se ha revertido, al contrario, ha ido a peor: aplicación de la LOMCE y, por tanto, más de lo mismo para la escuela pública.

Duele ver como la educación pública en nuestra región adolece de la misma problemática que con el Gobierno del PP: sin nuevas construcciones o dotaciones en infraestructuras, con lagunas administrativas lamentables, sin políticas educativas que garanticen la mejora cualitativa y la efectiva igualdad de derechos, con reducción de las plantillas del profesorado, con elevadas ratios en Primaria y Secundaria, sin medidas para mejorar la atención a la diversidad, apoyos y desdobles, discriminación en la contratación del profesorado interino (medida extraordinaria de 20 de octubre para la contratación del nuevo profesorado). Y las cosas no suceden por casualidad. Las altas ratios, las nuevas adjudicaciones sin transparencia, las abundantes jornadas parciales (medias o tercias) no sólo son errores de gestión sino que denotan un desprecio hacia la escuela pública.

¿Dónde está la calidad de la enseñanza de la que tanto presume el Gobierno regional en sus estadísticas? Sólo hay que acercarse a un centro para ver las consecuencias de sus políticas educativas. Ha habido un maltrato continuado al profesorado, al alumnado, a la comunidad educativa, que ya está pasando factura a la educación pública de Castilla-La Mancha.

Para IU CLM el desarrollo de este curso avanza por los mismos derroteros que en su inicio: desastre en la planificación y la gestión, consolidación de los recortes y continuismo en las políticas educativas que no permiten recuperar los recursos robados a la escuela pública.

Por favor, no más medidas parche para solucionar los problemas estructurales y graves que tiene la educación pública en nuestra región. Otras políticas educativas son necesarias y posibles de articular, con voluntad política vía presupuestos y medidas concretas para reponer los recursos robados por el PP. Pero está claro que el Gobierno regional prefiere mantener las que han hecho y siguen haciendo mucho daño a la educación pública de Castilla-La Mancha.