El 10 de mayo termina el plazo para participar en el Festival regional de Cine Social

Ya ha comenzado a dar sus primeros pasos uno de los certámenes socio-culturales más importantes de la comunidad autónoma. Hasta el 10 de mayo sigue abierto el plazo para el Festival Internacional de Cine Social (FECISO) de Castilla-La Mancha. De esta forma, todos aquellos que quieran participar en el Concurso de Cortos y Documentales tienen todavía unas semanas para su inscripción. Pueden hacerlo realizadores mayores de 16 años tanto de forma individual como colectiva, sin distinción de nacionalidad ni residencia. El único requisito es que el tema sea de carácter social.

Para su selección, los cortometrajes y/o documentales, independientemente de su formato original, se podrán entregar tanto en una cinta de vídeo DVD, corriendo a cargo del concursante el envío, como por medio de internet a través de las plataformas movibeta, click for festivals, festhome y film-salad.com.

Las películas pueden ser mudas o con sonido incorporado, siendo el castellano el idioma utilizado, de no ser así deberán tener los subtítulos en este idioma. Tanto los cortometrajes como los documentales no deben superar los 25 minutos de duración. Cada autor y/o colectivo puede presentar más de un corto o documental, no siendo necesario su carácter inédito y pudiendo haber sido premiados en otros certámenes.

La organización realizará una selección previa de hasta 16 cortometrajes y 6 documentales, que será notificada a sus autores y los cortometrajes premiados pasarán a formar parte del programa oficial del certamen.

Premios incluidos en las bases

Las cintas preseleccionadas pasarán a la fase final del concurso, estableciéndose los siguientes premios: un Primer Premio al Mejor Corto, un Segundo Premio o Premio Dirección Joven al mejor cortometraje de director menor de 30 años, un Tercer Premio o Premio Biblioteca Solidaria, el Premio Documenta al mejor documental, el Premio Premio Raüsch Café al segundo documental más votado, el Premio Jurado Joven, el Premio a la Mejor Actuación Femenina; el Premio a la Mejor Actuación Masculina; el Premio a la Mejor Actuación Infantil/Juvenil, y las diferentes Menciones a criterio de los jurados.

Además, los trabajos seleccionados recibirán una mención por su nominación y pasarán a incluirse en la plataforma educativa ‘ Valores de película’ para uso educativo. Igualmente, se crea el Premio Plena Inclusión, que será otorgado al documental que mejor refleje la discapacidad física y/o intelectual.

El jurado estará compuesto por relevantes figuras de la cultura y el cine y su veredicto será inapelable, pudiendo dejar desierto alguno de los premios. Por su parte, el jurado joven estará compuesto por alumnos de institutos de Educación Secundaria. Ningún corto podrá recibir más de un premio y será obligatoria la presencia de los premiados para recibir los galardones.