La producción de azafrán con DO La Mancha, un 15% inferior en 2017

La producción de azafrán con DO LA Mancha ha sido un 15 por ciento inferior a la del año anterior, aunque las hectáreas acogidas a la DO han sido mayores, según las cifras definitivas de la cosecha 2017 facilitadas por el Consejo Regulador de esta denominación.

Concretamente en 2017, la producción de azafrán con DO ha sido de 516,019 kilos, mientras que el pasado año la cantidad superó los 611 kilos. La falta de lluvias y la climatología adversa son las principales causas de esta merma. El gerente de la DO, Pedro Pérez, ha señalado a AgroalimentariaCLM, que si la sequía, que ya ha hecho mella este año, se mantiene durante varias cosechas puede acabar afectando a fondo a los cultivos siguientes.

La falta de lluvias y la climatología adversa son las principales causas de esta merma Foto: DO Azafrán de La Mancha

Por provincias, Albacete, con 284,85 kilos ha sido la mayor productora de la región; seguida de Cuenca, con 106,35 kilos; Toledo con 97,52 y Ciudad Real con 27,29 kilos. Sin embargo, en 2017, las hectáreas acogida a la Denominación de Origen fueron 114,656 hectáreas, mientras que el año anterior la superficie fue menor, concretamente de 105,849; un 8,3 por ciento superior.

Por otro lado, en 2017 descendieron tanto el número de productores, que actualmente está en 235, un total del 17 menos que en 2016, como el de explotaciones que se sitúa en 611 explotaciones, 26 menos que el año anterior. La DO mantiene un 54 por ciento de la superficie en regadío, mientras que el resto, 52,17 hectáreas, son de secano.

También producto de la sequía, el rendimiento de las superficies ha sido menor en 2017, así mientras en 2016, la producción media por hectárea osciló entre los 4,93 kilos por hectárea en Toledo y los 7,33 kg/ha en Cuenca; en 2017 los rendimientos fueron de 6,27 kg/ha en Cuenca, la más alta, y de 3,99 kg/ha en Toledo, la más baja de las cuatro provincias productoras.

La calidad del azafrán de La Mancha ha sido buena ya que, como ha señalado el gerente de la DO Pedro Pérez, su calidad ya viene definida en el propio Consejo Regulador. Respecto a las ventas de la cosecha recién terminada, la Denominación de Origen aún no dispone de datos, aunque, en 2016 un 67,61 por ciento de la producción se quedó en España, un 2,85% se fue al resto de la UE y un 29,54% a terceros países. El destino principal de las exportaciones de Azafrán con DO La Mancha es EEUU, seguido de Canadá.