Castilla-La Mancha no cumplirá el objetivo de deuda hasta después de 2050

Castilla-La Manca no podrá cumplir con el objetivo de deuda pública marcado para 2020 hasta después de 2050. Cuatro autonomías -Murcia, Cataluña, Castilla La Mancha y la Comunidad de Valencia- se salen del horizonte de 2050, según ha informado el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá.

En una conferencia en Palma de Mallorca, Escrivá ha censurado que se marquen "objetivos inalcanzables" para las comunidades autónomas porque puede llevar "a desentenderse y renunciar a intentar llegar a ese objetivo". Además, ha defendido la necesidad de cambiar el marco normativo fiscal porque "no funciona y no se aplica bien".

Del mismo modo, también destacado las "grandes diferencias" entre las regiones en cuanto a gasto por habitante, cifrando la brecha entre la que más gasta y la que menos en unos 1.000 euros. Y ha negado que no se utilice la capacidad normativa propia de las autonomías ya que entre la que más recauda y la que menos hay una diferencia de dos puntos del PIB,. No obstante, ha matizado que no encuentran evidencias de que las peor financiadas usen su capacidad normativa para ingresar más.

El presidente de la Airef ha insistido en que es "indeseable" que se fijen objetivos homogéneos para todas las autonomías y ha recordado que en Europa "se fijan objetivos diferentes que tienen en cuenta la factibilidad". En este sentido, ha alertado de que los objetivos incumplibles provocan que renuncien a intentar alcanzarlos pero si son demasiado fáciles "terminan generando amplitudes de gasto inadecuadas".

Asimismo, el presidente de la Airef ha mantenido que la ley de estabilidad de 2012 "se está aplicando muy poco" por lo que está siendo "poco útil".