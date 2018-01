Un paso más para el proyecto tachado de "propagandístico" para el Tajo y el Alberche en Talavera

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha adjudicado por un importe de 510.000 euros la redacción del proyecto ganador del concurso internacional de ideas para la recuperación y ordenación de las márgenes de los ríos Tajo y Alberche en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo). Denominado "Cuando el río suena", fue elegido en abril de 2016 entre los tres finalistas del certamen puesto en marcha por el organismo nacional.

La idea es la instalación de una "plataforma urbana" en la ribera del río que pueda combinarse con sendas peatonales para "enlazar la ciudad con sus parques e islas", además de una "red de parques ribereños conectados con circuitos peatonales", así como el trabajo en los circuitos que ya existen donde se llevará a cabo trabajos de limpieza y desbroce de la maleza existente. En cuanto al río Alberche, la idea es recuperar la playa fluvial yel puente adyacente para su uso por los peatones y los ciclistas.

El proyecto contempla también actuaciones destinadas a la protección frente a las avenidas del río Tajo y de los arroyos de Las Parras, Cornicabral y La Portiña. Por otro lado, se habilitarán sendas peatonales y ciclistas, así como circuitos llamados "biosaludables". Entre otros, se pretende rehabilitar "muchos elementos patrimoniales del río" como Horno Tejar, el antiguo Puente Alberche y los fortines de la guerra civil, así como por la recuperación como museo industrial de la Central Hidroeléctrica Virgen del Pilar y la creación de un Centro de Interpretación del Tajo y un Aula de la Naturaleza.

"Actuación propagandística"

Sin embargo, desde la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche han criticado, no por primera vez, la iniciativa. Miguel Ángel Sánchez ha señalado que lo que hace falta para ambos ríos es un proyecto "global y conjunto" de rehabilitación, pero no una reorganización de las riberas "llenas de sedimentos, colmatadas por 40 años sin que llegue agua al río". "Nos negamos a operaciones propagandísticas que vienen a tapar las vergüenzas del Ministerio que vienen desde la aprobación del memorándum", afirma el activista.

En este sentido recuerda otras iniciativas que se han llevado a cabo como "la playa que se inunda" en el río Alberche y recuerda que este proyecto, tras su redacción "se meterá en el cajón y servirá para que desde el Ministerio hagan movimiento en este año pre-electoral". La realidad es que "no sirve absolutamente para nada", asegura el activista, puesto que no se cubren las necesidades "reales" de los ríos. "Hace falta algo más allá de una situación de propaganda y de maquillaje. Debe hacerse en bloque y no cada tres años y no con las migajas que nos están dando", asevera.

Además, Sánchez recuerda que ya existen los llamados circuitos biosaludables, pero que no se pueden hacer en un río "lleno de mierda, de moscas". "Lo que queremos es que se recupere el río y que se haga en serio", explica, ya que el proyecto en cuestión es "muy puntual". "Cada cierto tiempo nos meten una milonga para decir que van a hacer algo pero no van a ningún lado y el objetivo es callar algunas bocas o que la gente piense que se va a hacer algo", concluye.