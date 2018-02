¿Has recibido la carta sobre el cribado de cáncer de útero? Estos son los siguientes pasos

La carta en la que se informa sobre el cribado de cáncer de útero ha llegado ya a muchas de las más de 600.000 mujeres de la región de entre 25 y 65 años que conforman la población diana a la que va dirigido este programa, impulsado desde el Gobierno regional. El objetivo de esta campaña es "detectar esta enfermedad en sus etapas iniciales, que es cuando tiene mejor pronóstico y un tratamiento mucho menos agresivo, mejorando así las posibilidades de curación”.

A partir de esta primera carta el proceso arranca por tramos de edad. Las primeras en recibir una segunda misiva, esta vez remitida directamente desde el SESCAM, en la que se habla del primer paso a seguir -acudir a su médico con la carta-, serán las mujeres que comprenden el tramo de edad de entre 59 y 65 años. Por lo tanto, las mujeres de menor edad tendrán que esperar unos meses hasta recibir esta segunda carta donde ya se invita a ir al médico para iniciar el programa de cribado.

Una vez en la consulta de su médico de familia, recibirán toda la información que precisen y si procede, les harán “una prueba sencilla e indolora” como la citología tradicional, que ayudará a determinar si precisa o no e más pruebas para la detección de esta enfermedad. Transcurridos tres meses del envío de esta carta, si la interesada no ha pedido cita desde la Consejería de Sanidad estimarán que no desea participar en esta ocasión y volverá a convocarla para participar en el programa después de un año.

Si en el conjunto de la región serán 625.000 las mujeres a las que se dirigirá el Gobierno de Castilla-La Mancha para llevar a cabo este cribado, en la provincia de Albacete esta cifra alcanzará a 122.000 mujeres.

“Muchas afectadas de cáncer ginecológico llevaban décadas sin hacerse una revisión”

La importancia de los cribados está en que gracias a ellos se puede detectar la enfermedad a tiempo y reducir el riesgo que conlleva. Según los datos del SESCAM, en el Hospital de Albacete se diagnostican al año 40 casos de este tipo de cáncer. Además son un arma muy potente para recordar a las mujeres (en este caso) la importancia de hacerse revisiones ginecológicas con cierta periodicidad.

Es por ello que desde colectivos como AMAC, la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico de Albacete y provincia, aplauden la iniciativa con la que el Gobierno castellano-manchego ha iniciado el 2018.

Tal y como asegura Llanos Sánchez, presidenta de este colectivo, “se nos olvida que hay que hacer revisiones y sabemos que el cáncer ginecológico es de los silenciosos, que cuando dan la cara ya está avanzado”. Y es que, insiste, detectar el cáncer a tiempo, en un estadio 1, “puede evitar la quimioterapia”, una de las partes más difíciles, si no la que más, del tratamiento.

“La quimioterapia deja secuelas físicas y psicológicas”, añade Llanos Sánchez. De hecho asegura que hasta la asociación han llegado mujeres, afectadas de cáncer de mama o ginecológico “que llevaban décadas sin ir al ginecólogo”, algo que se da más en mujeres de más edad. “Van (al ginecólogo) cuando hay ya síntomas”.