La sanidad es para el PP el 'gran suspenso' en 2016 del Gobierno de García-Page

No es una novedad que el Partido Popular ha decidido hacer de la sanidad una de sus banderas como oposición. La formación ha estado semanas enarbolando el argumento de que la gestión sanitaria ha sumido a la región en una situación "preocupante" lo que el PSOE ha rebatido recordando los enormes recortes que llevó a cabo el Gobierno liderado por María Dolores de Cospedal, que atrajo la atención de todo el país por lo radical de las medidas.

Según un informe de Comisiones Obreras, los recortes sanitarios del PP en Castilla-La Mancha llegaron a los 2.000 millones de euros, 700 camas de hospital y más de 2.000 sanitarios. Pero el Partido Popular no ha tenido ningún problema en otorgar el 'gran suspenso' a Emiliano García-Page. "Las políticas que se han ido introduciendo están lejos de ir dando buenos resultados en una situación económica mejor que la que había hace cuatro o cinco años. Nosotros encontramos resultados malísimos", afirma el portavoz del Grupo Parlamentario 'popular', Francisco Cañizares.

Gestión suspensa en general

El PP hizo su primer balance de este año, con diez "suspensos" de la gestión socialista en su primer año completo al frente de la Junta de Comunidades, pero es aquí donde se quieren detener. Y recuerdan que al llegar a Gobierno se encontraron una situación económica "desastrosa y fatal" y que la mejora de la misma no ha ayudado a que las listas de espera se encuentren "incontroladas" y que siga "creciendo el número de pacientes" o que los profesionales "no dejan de llamar preocupados por la falta de recursos y los engaños reiterados", afirma el diputado regional.

En este sentido, llama la atención también al "engaño" que han supuestos los anuncios de las obras de los hospitales a lo largo de la región. "La realidad es que no se han empezado las obras y el ejemplo más evidente es el de Toledo, que se hizo una inauguración en abril pero se ha engañado y despreciado a los ciudadanos", sentencia el 'popular'. El Hospital de Toledo fue, de hecho, uno de los puntos más criticados a lo largo de la legislatura 'popular', debido a su bloqueo nada más iniciar el año 2012 y luego intentar privatizar una serie de servicios que ofrecería el centro.

Las últimas semanas se han centrado en la sanidad, utilizando argumentos repetidos, sin una respuesta a quienes defendieron el derecho a la salud pública de calidad a lo largo de la anterior legislatura. Han querido alertar de la situación de diversos hospitales de la región, así como del modelo de transporte sanitario que se está impulsando en Castilla-La Mancha y también, por supuesto, afirmando que es necesario reducir las listas de espera para salvar finalmente el "caos sanitario" en que se ha sumergido la región.

No es el único tema que "preocupa" al Partido Popular, sino que también advierten problemas en la agricultura, un tema con "muchísimo arraigo" un sector en el que, afirman, "sólo han sido problemas y malas noticias". Cañizares ha puesto como ejemplo los malos retrasos en los pagos, la "fractura total" con los agricultores ecológicos y dificultades derivadas desde el Plan de Desarrollo Rural. "Es fundamental y dependen de la gestión del Gobierno, las políticas estaban ahí y lo único era continuar la buena senda", explica.

Este tampoco es un argumento novedoso del Partido Popular, que nada más pasar a la oposición llegó a instar a García-Page que no hiciese nada porque así se crearían miles de puestos de empleo gracias a la "inercia" de las políticas iniciadas por la administración de María Dolores de Cospedal. Y aunque otro de los escándalos que protagonizaron los 'populares' fue el despido ilegal de cientos de interinos, Cañizares también ha querido salir en defensa de los empleados públicos, acusando a la Junta de Comunidades de engañar de forma "manifiesta" a los funcionarios al no haber devuelto la paga de 2012 e incumplir de manera "reiterada" los compromisos. "No llegan al nivel de otras administraciones y se han llegado a acuerdos muy reducidos", asegura Cañizares.

La presión fiscal y la muerte "grandilocuente" del acuerdo con Podemos

"Es llamativo el tema del empleo. En Castilla-La Mancha se ha creado menos que en España en 2016 que en 2015", describe Cañizares, y es que el 'popular' considera que las políticas emprendidas por el Gobierno regional "no tienen efecto automático" y que, hasta ahora, lo que se ha podido observar no son resultados "positivos". La explicación del PP es clara: la presión fiscal.

"Si se suben los impuestos, no se producen buenos efectos en la región. En vez de apostar por los empresarios, se busca como una única fórmula de actuación los planes de empleo y supone un empleo precario y sin valor añadido", afirma el portavoz parlamentario, quien remata que esto indica que el camino "no está siendo el que debe ser" en relación al empleo.

En esta línea, también critica que las inversiones hayan caído en "casi un 17%" en relación al 2015, un dato "significativo" y que el 'popular' explica por la falta de "rumbo claro por parte de Page y Podemos", y también por iniciativas "esporádicas y a salto de mata". Cañizares culpa al PSOE y a la formación morada de haber estado "más preocupados de sus estrategias partidistas" en lugar de poner en práctica políticas que sean "buenas". "El espectáculo que han dado ha sido bastante bochornoso", sentencia.

En este sentido, el diputado también ha criticado lo ocurrido a lo largo del año con el acuerdo que permitió a Emiliano García-Page investirse como presidente de la Junta de Comunidades. "Salen escenificando la muerte de forma grandilocuente pero luego llegan a acuerdos, ahora sí, ahora no", critica. De este modo, remata con una idea que el PP se empeña en difundir: que el socialista Page no está "a la altura" de las circunstancias. "Tienen muy poco que vender y que apuntarse durante el primer año e intentan justificar su falta de actuación y éxito de las políticas echando las culpas atrás. Está lejos de poder decir 'qué bien va esto'", concluye.