"La sentencia es un reconocimiento a los docentes que hacemos huelga y lo teníamos todo en contra"

Seis años después de ser sancionado con un mes sin trabajo ni sueldo por comunicar a sus alumnos su intención de tomar parte de la huelga general de 2012, el maestro Ángel Renieblas ya está jubilado. El Tribunal Constitucional ha establecido que la sanción impuesta por la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha "vulnera el principio de legalidad penal". Fue Marcial Marín, entonces consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de María Dolores de Cospedal y actual secretario de Estado de Educación, el que firmó la sanción a pesar de que hubo dos inspecciones a favor del profesor.

Así lo relata Renieblas que está "muy emocionado" ya que no esperaba ya una resolución positiva de lo que considera una "larga lista de ataques a la libertad de expresión y criminalización de la lucha social. "Para mi esto significa seguir en la lucha", asegura el sindicalista y también coordinador local de Izquierda Unida en el municipio alcarreño de Cabanillas del Campo. Recuerda que entonces "luchábamos contra los recortes porque entendíamos que suponían un deterioro en la educación pública y así ha sido. El tiempo nos ha dado la razón, también en las condiciones laborales de los docentes", explica.

"La sentencia ha supuesto un reconocimiento a los docentes que hacemos huelga y que teníamos todo, de alguna forma, en contra", afirma Renieblas. Recuerda que entonces se le acusó de querer adoctrinar a sus alumnos de 5º de primaria por explicar por qué no iría a dar clases el día de la huelga general y también de cometer un "exceso" en su derecho de libertad de expresión al enviar un comunicado a los padres de sus pupilos con las razones de seguimiento de la jornada. "Esta cesta de la sentencia se tejió entre muchos mimbres", ironiza.

Entre otros, señala a la Junta directiva del AMPA del colegio La Senda, donde enseñaba entonces, al alcalde de Cabanillas del Campo, Jaime Celada (actualmente, concejal del PP en el Consistorio), a la entonces concejal de Educación y Cultura, Estela Iturregui, y al concejal de Seguridad, Juan Manuel del Pino. Además, señala a Violeta de Miguel, directora provincial de Educación en 2012 quien lo elevó hasta el consejero de Educación de esa época, Marcial Marín. Estos dos últimos, recuerda el maestro, pasaron al Ministerio nada más acabar la legislatura de María Dolores de Cospedal como "premio evidente a su labor", ironiza.

"Quiero que sea un ejemplo para seguir en la lucha"

Ángel insiste en que esta anulación de su sentencia supone un "influjo de moral y de lucha tremendo" tanto para los que se manifestaron entonces como para los que trabajan ahora en eliminar los recortes de esa época. "Para todos los maestros y maestras que ahora están trabajando supone mucho", afirma, "quiero que sea un ejemplo para todos los que están en esto". En este sentido, asegura que el apoyo del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza ha sido "fundamental" ya que no ha desistido.

También explica que el apoyo de su familia ha sido "muy importante" porque lo pasó "muy mal" al recibir la sanción, al igual que el de los padres y sus compañeros de trabajo en el colegio. "Entonces se utilizaba un dicho: 'nos tienen miedo porque no tenemos miedo'. A las pruebas me remito. Además, tengo satisfacción a nivel personal porque los chavales vieron que lo que yo hacía no era malo", afirma.

Así se cita también en la sentencia del Constitucional: "los alumnos testificaron que él quería ir a la huelga para ver si se solucionaban los motivos que se explicaban". "Me mantengo que iba a ir a la huelga porque iba a haber recortes en el presupuesto de Educación y así fue", concluye.