El 1 de septiembre comenzará a funcionar el nuevo sistema de autobuses en cuatro zonas de la región

Ya hay autorización de gasto para contratar la gestión de los servicios públicos de transporte público por carretera en cuatro zonas de Castilla-La Mancha. En total 26 millones de euros de inversión en diez años, lo que supondrá un ahorro del 22% del gasto actual que se reinvertirá en el propio sistema de transporte.

Lo ha explicado la consejera de Fomento, Agustina García Élez, tras el visto bueno por parte del Gobierno regional y supondrá la entrada en vigor, previsiblemente el 1 de septiembre de 2018, del nuevo sistema de transporte público colectivo por carretera en cuatro zonas de la región. Se trata de 107 rutas, de las que 35 se pondrán en marcha en la Serranía Alta-Alcarria de Cuenca, 12 en la zona sur de Ciudad Real, 39 en la Sierra Sur de Albacete y 21 en el Señorío de Molina de Aragón, en Guadalajara.

El nuevo sistema no aumenta los tiempos de transporte en rutas ya existentes con origen y destino en Castilla-La Mancha. Unas rutas que funcionarán al margen de las que son competencia del Ministerio de Fomento y que conectan con otras regiones. El nuevo transporte zonal mejorará los niveles de servicio al funcionar de lunes a viernes laborables en la totalidad de los núcleos. Afecta a 180 municipios con 469 núcleos poblacionales “conectados” en una superficie de 15.000 km2 y con una población de más de 66.000 vecinos en lugares donde la densidad media es baja, en concreto de 4,28 habitantes por kilómetro cuadrado.

Es “un sistema como nueva oportunidad para mejorar el transporte público colectivo por carretera”, ha dicho la consejera, siguiendo “criterios de igualdad, defensa del medio rural e integrar zonas y usos” y con horarios que puedan compaginarse con los de los escolares. En este sentido, durante las vacaciones de los estudiantes, el sistema funcionará “a demanda”.

Y es que, la idea es integrar el uso por parte del público general y del escolar, “sin aumento de tiempo de viaje para los escolares”, además de propiciar una “mejora de seguridad” de las rutas de los autobuses. De hecho, y en todos los servicios que lleven público escolar, aunque no lo requiera la normativa, ha matizado la consejera, se incorporará una persona acompañante. Por otro lado, García Élez ha detallado su intención de “ajustar las tarifas” para los estudiantes de enseñanzas no obligatorias y de introducir mejoras en la calidad de los vehículos, de forma que su antigüedad máxima no supere los 10 años.

La consejera ha resaltado también las principales carencias del sistema actual de transporte. Algunos municipios no cuentan con ningún servicio de autobús y ahora se recuperará una cobertura que ronda el 100%. Además, añadía, “ayudamos a luchar contra la despoblación rural, una obsesión del Gobierno regional”.

El sistema actual, abundaba, “presenta graves problemas porque no responde a las necesidades de los usuarios y es ineficaz”. En otros municipios, “el sistema no es competitivo ni funcional”. También ha explicado que ahora “no se hace uso racional del transporte. Hay autobuses que van uno detrás de otro, a la misma hora”. También, ha dicho, “existe un problema de falta de transparencia” a la hora de conocer “de forma fehaciente” los datos de usuarios por áreas. “Necesitamos introducir sistemas inteligentes de transporte para conocer la demanda y unirla a la oferta”, ha remarcado.

Ahora, y tras el programa piloto que ha venido funcionando “muy bien” en el Señorío de Molina de Aragón en una primera fase, entra en vigor la segunda y habrá una tercera que afecte a otras diez zonas de Castilla-La Mancha, entre ellas la Sierra de San Vicente, en el entorno de Talavera de la Reina. En abril saldrán a información pública para buscar “los mismos objetivos”.