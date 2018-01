Los sindicatos lamentan los datos del paro de 2017: "año perdido" y "malas noticias"

Los sindicatos de Castilla-La Mancha no han compartido la alegría ante los datos de la última Encuesta de Población Activa. Desde Comisiones Obreras señalan que los datos que se han conocido son una "sucesión de malas noticias" que "no encajan con los datos de recuperación económica de los que tanto se habla". La organización critica que esta "supuesta recuperación" no se traslada a la gente, que "sigue abandonando nuestra región" en busca de una "vida mejor en otras comunidades".

"Tenemos un importante problema de desempleo y de temporalidad, especialmente en el caso de las mujeres", advierte la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales, María Ángeles Castellanos. En este sentido, destacan el crecimiento del desempleo en relación al trimestre anterior, que es de 15.500 más y que sube en todas las provincias, excepto la de Guadalajara.

Además, han asegurado que hay situaciones como la de Cuenca en la que se sigue perdiendo "población de manera considerable" y que ha sufrido un incremento del desempleo en términos interanuales de más del 19%. "Podemos hacernos todas las trampas que queramos analizando los datos de la EPA, buscando las cifras que mejor nos encajen, pero la cruda realidad de Castilla-La Mancha es que hay 196.500 personas en paro, que se han destruido casi 3.000 empleos estables, que en el último año la población ha bajado en casi 8.000 personas o que la temporalidad entre las mujeres supera el 31%", afirma Castellanos.

"Aumenta la precariedad en el empleo"

En la misma línea se ha manifestado UGT. El secretario de Administración y Formación del sindicato, Alberto Sánchez, ha calificado el 2017 como " un año perdido para la recuperación salarial, en el que ha aumentado la precariedad en el empleo", según los datos de la Encuesta de Población Activa. Sánchez ha destacado dos herencias del año pasado: "el aumento de la precariedad laboral y otro aumento de la desigualdad", ya que, según explica el sindicato, un 0,4 por ciento de la población que acumula el 50 por ciento de la riqueza, con 26.600 hogares en la región donde todos sus miembros están en paro.

"Por lo tanto, las consecuencias de la crisis y la reforma laboral han sido aumento de la precariedad laboral, devaluación salarial y aumento de los niveles de desigualdad”, ha afirmado Sánchez. En definitiva, consideran que los datos conocidos "no son positivos" y han destacado la pérdida de contratos indefinidos y un aumento en la precariedad de la protección del desempleo. "No se está corrigiendo el problema del paro estructural en la región", aseguró.

Desde el sindicato piden así un cambio de políticas y actitudes empresariales, al considerar que la economía regional "no tiene problemas para generar empleo". Para lograr un empleo "más productivo, estable y de calidad" se requiere, afirman, de una estrategia "más ambiciosa y novedosa" para reducir el "elevado" fraude en la contratación que implica la temporalidad.