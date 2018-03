Los sindicatos lamentan la situación de la mujer, la "víctima del desempleo"

"El desempleo continúa afectando más a las mujeres trabajadoras que a los hombres de Castilla-La Mancha y las convierte en víctimas del aumento del empleo precario”, ha afirmado el secretario de Administración y Formación de UGT, Alberto Sánchez, que ha lamentado que “las cifras siguen mostrando la desigualdad en nuestro mercado de trabajo: cerca del 58% de las personas en desempleo son mujeres y el desempleo femenino ha descendido sólo un 4%".

Desde el sindicato exigen a los Gobiernos nacional y regional las herramientas "necesarias" para evitar que el desempleo se siga "cebando" con las mujeres, no sólo en Castilla-La Mancha, sino en España. Sánchez ha señalado que se ha "cronificado" el desempleo femenino, con una tasa de empleo del 60%. También ha criticado la "precarización" de la contratación indefinida. "Se expande el trabajo indefinido precario, camuflado bajo el contrato de apoyo a emprendedores que muestra rasgos de inestabilidad y bajos salarios".

Otro dato preocupante es la “elevada dosis de precariedad que muestran los contratos registrados, produciendo una continua pérdida de calidad en el empleo”. En el mes sólo el 9,3% de los contratos firmados son indefinidos, una modalidad que aumenta un 5 % mensual en Castilla-La Mancha.

Dependencia del campo

CCOO de Castilla-La Mancha manifiesta que los datos sobre paro registrado que hemos conocido hoy son "muy negativos y preocupantes", ya que el desempleo sube en Castilla-La Mancha y "también el número de personas sin cobertura de ningún tipo". Por otro lado, destacan que baja la cuantía media de las prestaciones por desempleo y la afiliación a la Seguridad Social ha bajado en más de 10.600 personas durante 2018

La secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO CLM, María Ángeles Castellanos, insiste en que los datos muestran nuestra "dependencia del campo". "Es muy grave que en la región sigamos dependiendo de las campañas agrícolas y que éstas marquen la evolución del empleo y del desempleo", aseguró. Por otro lado, recalcó que existe una "creciente" precariedad de los ingresos, porque aumenta el número de personas sin cobertura y entre las que sí la tienen ha bajado la cuantía de las prestaciones.

Mujeres, "mayores protagonistas"

Las mujeres, explican desde el sindicato, son las "mayores protagonistas del desempleo", y representan el 62% del total de personas paradas en nuestra comunidad autónoma. "La estructura económica de Castilla-La Mancha no crea empleo de calidad, la riqueza generada por nuestros recursos naturales no se traslada a la vida de las personas, el empleo es temporal, los salarios bajos, las prestaciones por desempleo bajas, cada vez hay más personas sin cobertura, en definitiva, el crecimiento económico y de los beneficios empresariales no llega a quien lo genera que son las mujeres y los hombres que trabajan en nuestra región", afirma Castellanos.

Finamente, critica que se valore los datos del paro a través de un "indicador favorable" que señalan es "dar la espalda a las personas". "Personas que necesitan administraciones y poderes públicos responsables y comprometidos de forma sincera con la mejora de la vida de la mayoría de quienes vivimos en Castilla-La Mancha y en el conjunto del Estado", señaló.