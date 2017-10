“Ser vecino de una ciudad ya te da derecho a participar en una parte de sus presupuestos”

Con 16 años, ya formaba parte de Juventudes Socialistas, con una conciencia de izquierdas provocada por la represión que sufrió su familia durante la dictadura. Años más tarde, y ya dentro de la Ejecutiva del PSOE en Alcázar de San Juan, pasó por varios cargos, liderando finalmente la formación desde 2008. Su militancia política también ha pasado por el Congreso de los Diputados, donde ha sido diputada, y en el año 2003 entró a formar parte del Ayuntamiento de Alcázar como concejal de Hacienda con el equipo de Gobierno del socialista José Fernando Sánchez Bódalo.

En las elecciones municipales de 2015, se presentó finalmente como candidata a la Alcaldía, consiguiendo nueve ediles que le arrebataron el Ayuntamiento al PP y a su regidor Diego Ortega. Al estar en mayoría simple, inició un ejercicio de aritmética parlamentaria que se ha visto complicado por los problemas con los ediles de Izquierda Unida y Equo y que permanece hasta la actualidad. En una entrevista con eldiarioclm.es, resume algunos de los objetivos por los que todavía lucha como la remunicipalización del agua, los presupuestos participativos, la nueva convocatoria de fondos europeos de desarrollo sostenible y la plataforma logística. Quiere además que Alcázar de San Juan siga siendo “el corazón de La Mancha” gracias a Cervantes, a su historia y su gastronomía.

¿Qué balance realiza, en dos líneas generales, de los más de dos años de Gobierno en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan?

No es fácil sintetizar, pero se podría decir que esta legislatura se está caracterizando por la recuperación de Alcázar con todo lo que eso conlleva. Hemos sufrido cuatro años de parálisis de la ciudad y ahora la hemos vuelto a poner en marcha y vamos a una velocidad vertiginosa, que es lo que debe tener esta ciudad, que es muy dinámica.

¿Cómo resumiría lo ocurrido con partidos como Izquierda Unida, con el que fracasó el Gobierno municipal de coalición?

Yo lo resumiría como que han tenido un enorme problema interno que se ha traducido en un cisma y que ha provocado que el que entonces era concejal por IU y parte del equipo de Gobierno municipal, después de que su propia asamblea discrepara con él, se viera obligado a votar en contra de los Presupuestos de 2017, es decir, contra de unas cuentas que él mismo había elaborado. En ese momento hizo algo muy íntegro, que fue dejar el acta de concejal y el partido, pero junto con él se fue una alta representación del partido, tanto en calidad como en cantidad, que son los que habían sustentando a IU en los últimos años y con hitos electorales como llegar a tener dos concejales en la Corporación municipal.

¿Cómo ha sido la gobernabilidad desde entonces?

Está siendo complicada desde el primer día. De 21 concejales, tener solamente nueve significa mucho trabajo de consenso y de diálogo y no siempre da buenos resultados. Porque incluso hemos llegado a acuerdos que luego no se han cumplido por la otra parte. Pero lo importante es que no nos hemos desmoralizado y prueba de ello es que hemos seguido trabajando y sacando adelante muchas cosas hace dos años impensables. No vamos a decaer en ese objetivo. Los presupuestos del año pasado los sacamos gracias a la abstención del PP y por tanto nuestro trabajo es seguir dialogando con los tres grupos de la oposición, de manera útil con Equo y el PP, y por deferencia, con IU.

Uno de los proyectos más destacables de la presente legislatura es la futura plataforma logística. ¿En qué punto se encuentra y cuáles son los plazos tras el visto bueno del Ministerio de Fomento?

Lo principal y más laborioso fue recabar apoyos institucionales, y eso salió muy bien. Tuvimos el parón de ese año sin Gobierno central y eso nos retrasó un poco, pero después, cuando el ministro de Fomento dijo públicamente en Toledo que formábamos parte de los proyectos para transporte de mercancías, para nosotros fue una gran noticia porque previamente ya habíamos obtenido el respaldo de la Diputación de Ciudad Real y de la Junta de Comunidades, con quien trabajamos en el día a día. Gracias a eso tenemos un estudio de previabilidad del proyecto, que es lo que ha dejado claro que no era una ilusión de una alcaldesa por devoción, sino que es una realidad posible, con potencial.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, en la Consejería de Fomento

Se entiende por tanto que ha habido contactos de carácter privado…

Sí, estos meses también hemos aprovechado para tener contacto directo y discreto con empresarios del sector. Está claro que Alcázar y la comarca necesita esta plataforma logística y está claro el interés de los potenciales clientes, quienes necesitan sacar sus mercancías y abaratar los costes de las exportaciones. Hemos tenido contactos con transitarios, navieras y con empresas logísticas a muy alto nivel que han mostrado su interés. Va todo muy bien pero es cierto que estos proyectos no son de un día para otro. Al ser un proyecto público-privado, a inicios de 2018 empezaremos con la búsqueda de inversores y a lo largo del año podremos tener la buena nueva de encontrar quien financie el proyecto. En cuanto esto esté resuelto, todo lo demás serán trámites burocráticos de una obra civil de no demasiado tiempo de ejecución.

Alcázar de San Juan cuenta con una nueva oportunidad para concurrir a la convocatoria DUSI de fondos europeos para desarrollo local sostenible. ¿Qué cree que ha fallado en las anteriores convocatorias? ¿Se va a presentar una propuesta nueva?

La propuesta va a ser muy parecida. En las anteriores convocatorias falló el ser novatos de alguna manera. Lo hicimos con la mejor voluntad posible pero no con todo lo que los condicionantes técnicos requerían. La segunda convocatoria fue un ‘resto’ de fondos de la primera y nos presentamos porque ya habíamos mejorado el proyecto y queríamos ver cómo se había desarrollado. Tuvimos un resultado buenísimo: en un corte de 72 puntos nos quedamos fuera con 69, estuvimos a las puertas. Por eso, pensar que entramos en esta tercera convocatoria no es una ilusión, los datos objetivos lo dejan bastante claro, porque los que se quedaron por encima de esa puntuación ya no concurren y están ejecutando su propio proyecto. Además, ahora hay más dinero, hay menos competencia y nuestro proyecto está mejor preparado. Tenemos muchas expectativa de que eso sea una realidad y creo que desde el Ministerio también son conscientes de que estos fondos hay que ponerlos en marcha ya. Creemos que vamos a entrar con nuestro proyecto de una ciudad sostenible, dinámica y con total inclusión de todos sus vecinos vivan donde vivan.

Con ese desarrollo está relacionado también el empleo. ¿Cómo ha evolucionado la ciudad en este sentido en los últimos dos años?

Desde el inicio de la legislatura hemos puesto en marcha muchas medidas encaminadas a reducir el desempleo. Los planes de empleo son una ayuda de emergencia social y temporal, muy necesaria, pero no suponen creación de puestos de trabajo. Creación de empleo es lo que ha ocurrido en Alcázar: hace cuatro años llegamos a tener la alarmante cifra de 4.000 parados y ahora son 2.500. Sigue siendo una cifra preocupante, pero en el trabajo de conseguir que se estabilice el empleo hemos puesto en marcha medidas con otras instituciones como la Cámara de Comercio a través del programa PICE dirigido a jóvenes, que es una formación a la carta y con un grado de inserción laboral alto. También estamos orientando a personas con discapacidad mediante una colaboración con COCEMFE, poniendo en marcha un servicio específico para ellos. Y a todo ello unimos que estamos mejorando las posibilidades de inversión con los empresarios, haciendo muy ventajosa la compra de parcelas en el polígono industrial, siempre vinculado a la creación de empleo estable.

AVE y presupuestos participativos

En el terreno de infraestructuras, un proyecto en el que no cesan de cambiarse las fechas es la Línea de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. ¿Hay novedades al respecto?

Hay una realidad sobre esta línea de Alta Velocidad que yo creo que ya tenemos todos tan interiorizada que es una obviedad: en ningún momento se ha parado el proyecto en cuanto a la adaptación y mejora de la infraestructura. Lo que sí se hizo fue ralentizar el proceso. Han cambiado tanto los plazos que parece que no va a llegar nunca, pero durante todo este tiempo se han ido haciendo obras suficientes como para que mucho después de lo previsto, pero no tardando demasiado, sea posible. Además, le hemos dado un empujón con quienes al final, cuando esté la línea construida, también serán beneficiarios, que son los andaluces, apoyando iniciativas para una vez que se concluya la obra, se pueda llegar hasta Almería, hasta la costa. Pero ya no arriesgo fechas porque no depende de nosotros sino del Ministerio, aunque ejerzamos toda la presión que podamos.

Una de las medidas más innovadoras en Alcázar han sido los presupuestos participativos. El Ayuntamiento ya ha iniciado los pasos para distribuir los 70.000 euros destinados a la gestión directa de los ciudadanos el año que viene. ¿Se ha conseguido representación de toda la sociedad alcazareña?

Primero de todo, es importante resaltar que es una iniciativa que no parte de hace 15 días ni del programa electoral, sino algo que yo tengo en mente desde que era concejal de Hacienda. Hasta ahora se han puesto en marcha consejos municipales y juntas rectoras en todas las áreas que se mueven en la ciudad. Un total de 25 categorías que van desde las sociales, hasta las deportivas y de consumidores. Dentro de cada área, están muchos colectivos que han determinado quiénes son sus representantes en el Consejo Municipal y hemos aplicado el máximo denominador común: que todos son vecinos. A partir de ahí hemos organizado la población en siete zonas distintas cuyo centro de recogida de sugerencias van a ser los centros de barrio. Es una cantidad muy pequeña pero con 70.000 euros se pueden hacer muchas cosas.

Sería 10.000 euros para cada una de las zonas…

Sí, el formato que les hemos planteado a los vecinos y que han aprobado por unanimidad es que se pueden hacer sugerencias y propuestas, y si hay más de una en cada zona, los vecinos pueden votar indiferentemente de si pertenecen o no a cualquier colectivo. Solamente el ser vecino ya te da derecho a participar en una parte del presupuesto. Estamos aprendiendo todos juntos y creo que saldrá bien. La oposición está poniendo muchas pegas, pero no al modelo ni al objetivo, sino palos en las ruedas para que no salga. Además, se produce la paradoja del acercamiento entre IU y PP. Es una paradoja, un matrimonio ‘anti natura’ que es destructivo. Pero lo fundamental es que los vecinos lo han acogido con muchas ganas y puede salir bien.

Reunión con vecinos de la ciudad

Uno de los temas por los que Alcázar adquirió relevancia nacional fue la gestión de su agua, cuando, con el Gobierno del PP, Aguas de Alcázar pasó a formar parte de una sociedad mixta. ¿En qué situación administrativa se encuentra este tema?

Estamos a la espera de resoluciones. En primer lugar, el pleno del Ayuntamiento, con el rechazo del PP, tomó la decisión de elevar a la revisión de oficio del Consejo Consultivo la posible ilegalidad de la venta de agua. El dictamen que emitió, sin quitarnos la razón, tampoco nos la daba, y a partir de ahí teníamos dos alternativas: denunciar el propio dictamen o iniciar el procedimiento de ‘lesividad’. Desde el Grupo Socialista hemos iniciado la primera vía, la del contencioso- administrativo, y el proceso de ‘lesividad’ está en manos del los abogados del Ayuntamiento, pero que se presentará en breve. Jurídicamente ya nos hemos llevado algún chasco y únicamente hemos ganado la denuncia concreta que presenté yo como portavoz del Grupo por vulnerarse los derechos fundamentales de los concejales socialistas. No sabemos si los tribunales nos darán o no la razón con la lesividad pero es cierto que es de justicia que la ha habido contra los vecinos. En la actualidad están a favor de la venta de agua tanto el PP como la empresa privada Aqualia, pero mientras, los vecinos pagan un IVA de alcantarillado que antes no pagaban, además de numerosos perjuicios. Porque esa venta, más que una venta fue un regalo a una empresa privada.

Dentro de ese contencioso, que como dice lleva su tiempo, ¿se ha ido alejando el horizonte de una posible remunicipalización?

Yo espero que no. En el PSOE hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para frenar la venta de agua cuando gobernaba el PP, con un plan de viabilidad económica de Aguas de Alcázar y un sistema de de deuda-compensación. Solo conseguimos retrasar el procedimiento y al final se produjo la canallada. Ahora, sabemos que la recuperación es difícil. La venta está basada en un contrato que es injusto pero que nadie ha demostrado que sea ilegal. Estamos también pendientes de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia a una alegación de una compañera contra el pleno en el que se dio visto bueno a la venta. Y a la vez, seguimos pendientes del contencioso y de la lesividad. Con todo eso junto seguirá habiendo dificultades porque tenemos enfrente a una multinacional con mucho peso y con un contrato que les reporta unos derechos. Queremos que el proceso sea lo más corto y lo más barato posible, pero será lo que nos marquen los plazos y los jueces. Cuando haya una resolución definitiva intentaremos proceder a la liquidación de la empresa, pero tenemos que seguir esperando.

Cambiando de tema, ¿cuál es actualmente el potencial de la ciudad como destino turístico?

Estamos empeñados en que todo el mundo descubra nuestra virtud, que es el turismo durante todo el año. No competimos con el turismo de playa y verano, de tipo estacional. Todo nuestro turismo está relacionado con nuestra historia, con nuestra gastronomía y nuestro vino, y también con Cervantes. No podemos desaprovechar la oportunidad de ser el corazón de La Mancha. Eso se ha traducido en que todos los fines de semana del año Alcázar tiene un evento y por ello hay para todos los gustos, desde el baloncesto, pasando por los pistachos o el carnaval, y siempre relacionados con nuestra historia.

Enología y patrimonio

Emiliano García-Page inauguró en julio la reapertura de la Estación de Vitivinicultura y Enología, ¿ya ha operado en la última campaña de vendimia?

Está trabajando a pleno rendimiento. Ya han podido venir los viticultores a traer sus muestras. La enológica también ha recuperado su ritmo tras un cierre completamente injustificado, puramente político, con el único objetivo de castigar a Alcázar de San Juan por no ser políticamente próximo a Cospedal y con el consentimiento y complicidad del exalcalde (Diego Ortega), que incluso sigue justificando aquel cierre.

Y en el terreno cultural, ¿preparará algo especial el Ayuntamiento con motivo de los diez años que la Noche del Patrimonio cumple en 2018?

Afortunadamente, todos los años tenemos algo especial. En el 2016 la centramos en la figura de Cervantes y este año en el 140 Aniversario de la declaración de Alcázar como ciudad. Y el año que viene le daremos un tinte especial reconociendo su décimo aniversario pero también habrá otras efemérides que celebrar.

A nivel regional, ¿cómo valora el pacto de Gobierno con Podemos?

Ha sido necesario por la aritmética. Ahora mismo tenemos una actuación muy similar a la de Alcázar. Hay que hacer sumas porque de manera unilateral no se pueden aprobar medidas. En un momento concreto, hay que tomar decisiones que sean útiles para nuestros ciudadanos y eso es lo que creo que con mucha inteligencia ha hecho el presidente.

Este fin de semana se celebra el Congreso regional del PSOE. ¿Ve fuerte a García-Page tras un año políticamente complicado?

Las cosas no son fáciles, pero lo veo muy fuerte y completamente centrado. Además, hay un mérito suyo, entre los muchos que tiene: ha sido capaz de coger una región completamente devastada por las políticas de Cospedal y ponerla otra vez en el ritmo de la normalidad. Ya formamos parte de la cabecera en Dependencia a nivel nacional. También en sanidad y educación estamos recuperando nuestro sitio, en aquellas políticas que hicieron que esta región avanzara en desarrollo y autonomía y dejara de ser tierra de paso. Hay una prueba objetivo de que todos los avances que ha tenido esta región los ha tenido de la mano de los gobiernos socialistas y el presidente sigue en esa línea, teniendo en cuenta una situación económica adversa y con una mayoría simple. Es el secretario general que los militantes hemos querido que fuera, y eso nos llevará a afrontar las elecciones de 2019 con muchas garantías de éxito.

Pese a esas dificultades que también ha vivido como alcaldesa, ¿está dispuesta a repetir la candidatura?

Es una pregunta para 2018. Estamos trabajando mucho y estoy contenta porque los resultados se están viendo en la calle. Yo no tengo inconveniente, a mí la política me gusta y trabajar por mi pueblo es un honor. Estoy siempre a disposición de mi partido.