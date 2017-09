Movistar TV, Orange TV, Vodafone TV: ¿qué contenidos me ofrece cada una?

La oferta televisiva por internet se ha convertido en el principal gancho de las operadoras de telecomunicaciones para atraer a sus clientes en la lucha con la competencia. Tener una determinada película, una serie premiada o un evento deportivo exclusivo puede reportar nuevas altas, incluso de manera masiva.

Es por ello que vinculan los contenidos estrella a la oferta de telecomunicaciones que nos hacen y la promocionan con ahínco. ¿Cuál de los tres grandes tiene la oferta más variada e interesante? En este artículo resumimos los principales puntos fuertes de cada uno: Movistar TV, Orange TV y Vodafone TV. Aun así, es importante saber que cada uno de ellos vincula estos contenidos a un contrato amplio que incluye internet fija y opcionalmente telefonía móvil.

Para aclarar tasas y tarifas finales, sugerimos contactar con los servicios comerciales de cada operador, que deberán informarnos debidamente de qué opción se adecua más a nuestras necesidades, aunque siempre es recomendable acudir a un comparador de tarifas de internet, como Rastreator.com y comprobar sin presiones qué paquetes de contenidos nos apetecen más.

Movistar TV

En su paquete de fútbol ofrece toda la Liga, incluido 'el partidazo', la Copa del Rey, la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. Además, también implementa el partidazo de la Liga 1|2|3, así como las mejores ligas internacionales en exclusiva: la Premier League, la Bundesliga y otras. Todo ello disponible para ordenador, tablet y smatphone además del televisor, y con canales en HD.

Ahora bien, todo depende del paquete que se contrate, siempre en la oferta de Fusion+ que implica internet fijo y móvil con el mismo operador. Si se va al que comprende un ancho de banda de 50 'megas', por 75 euros, la oferta se limita a ocho partidos por jornada y la Copa del Rey. En cambio, si se contrata el paquete con fibra de 300 'megas', a partir de 90 euros, la oferta añade las competiciones europeas. Las ligas inglesa, francesa, alemana, etc., se contemplan en el paquete Fútbol total, que cuesta 120 euros.

Por diez euros más al mes se puede contratar el canal deportes, que incluye un partido de la NBA cada noche, la Euroliga, la Liga Endesa en exclusiva, Wimbledon en exclusiva y los Master 1000, así como los mejores torneos de golf, la Liga Loterías Asobal y competiciones de Rugby. Todo ello en canales en HD. Si lo nuestro es el motor, por 10 euros más al mes tendremos la Formula 1, al completo y en directo y en MotoGP todo el Mundial, es decir las 18 carreras en directo.

En el caso del cine, y por 10 euros más, Movistar TV ofrece cada noche un estreno en versión original, doblada o con subtitulados. Además, un catálogo de cine de todos los géneros, entre ellos cine independiente y documentales, así como lo mejor del cine español. En total, más de 1.500 películas disponibles.

En cuanto a series, en Movistar TV se puede acceder a Movistar Series por siete euros al mes, canal en el que puedes ver la serie estrella del momento, Juego de Tronos. También Twin Peaks está a disposición, así como próximamente la tercera temporada de Better Call Saul y las cinco temporadas de Ray Donovan.

Otras series célebres que podrás encontrar son las temporadas completas de House of Cards, la exitosa Orange is the new Black, American Crime, o clásicos como Mad Men, Fargo, The good wife o True Detective, que regresa con nueva temporada.

Orange TV

Orange, en sus diferentes ofertas convergentes, ofrece el paquete Orange TVFútbol por un euro al mes siempre y cuando además se contrate o se tenga ya el paquete Orange TVCine y Series, que tiene un precio de 8,95 euros al mes. La oferta incluye todo el fútbol de la Liga (la Liga Santander de Primera División y la Liga 1l2l3 de Segunda División), 'el partidazo' de ambas competiciones y la Copa del Rey.

Si no se contrata Orange TVCine y Series, el precio por el paquete Orange TVFútbol es de 9,95 euros al mes, que se puede completar añadiendo BeIN SPORTS por 10 euros al mes. De este modo se puede ver la UEFA Champions League y la UEFA Europa League en exclusiva. También fútbol internacional de las principales ligas europeas e iberoamericanas.

En cuanto a cine, puedes tener acceso a contratar el videoclub online Wuaki T V o bien el paquete de series y variados canales televisivos, que cuesta 8,5 euros al mes adicionales. En Orange TV , a partir de 27,90 euros al mes, se puede acceder a Fox, AXN o Cosmo HD, entre muchos otros canales, en los que se ofrecen muchas series y documentales. No obstante, por 9,99 euros/mes se puede contratar el paquete de series de Netflix. De este modo podremos acceder a numerosas series de éxito como Narcos, Orange is the New Black, Downton Abbey, House of Cards, The OA, Stranger Things, Por Trece Razones, Las Chicas Gilmore y muchas más.

También se puede ver la segunda temporada de Better Call Saul, así como todas las temporadas de Breaking Bad o a las dos primeras temporadas de la danesa El Puente y las tres temporadas emitidas de la siempre impactante Black Mirror. Otras series celebradas que podrás ver en Orange TV son Modern Family, Peaky Blinders y How I Met Your Mother. Finalmente, en el canal Xtra, por 5 euros más al mes, se puede ver la séptima temporada de Juego de Tronos.

Vodafone TV

Vodafone TV ofrece paquetes de fútbol en su televisión por un precio de 20 euros al mes, aunque siempre ligados a sus diferentes ofertas convergentes, pero con la ventaja de que los tres primeros meses son gratis. Sus ofertas contemplan el fútbol de la Liga (Liga Santander de Primera División y Liga 1l2l3 de Segunda División), 'el partidazo' de ambas competiciones y la Copa del Rey. También las competiciones europeas -la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, así como partidos de otras ligas- se incluyen en esta oferta. En cuanto a motor ofrece de modo gratuito la Formula 1 y todo el Mundial de MotoGP.

En lo referente a contenidos de vídeo bajo demanda, Vodafone TV incluye un amplio catálogo de películas y series, especialmente en lo que concierne a los contenidos originales de Netflix. También posee una sección especial para niños. Pero, además, Vodafone TV es el único operador en disponer del catálogo de la productora HBO, lo que le permite poner en oferta las temporadas completas de las series más populares de la productora, como Juego de Tronos o True detective, así como clásicos como Los Soprano o Sexo en Nueva York.

Como grandes valores, además de la citada Juego de Tronos, Vodafone TV permite ver la multipremiada The Handmaid's Tale ( El Cuento de la Criada en castellano), Westworld o Vikingos. Además, incluye en su catálogo las también exitosas Girls y The Wire. El precio del paquete de series dependerá de la modalidad de contrato, pero como referencia, HBO se ofrece como plataforma independiente en España por 7,99 euros al mes.

