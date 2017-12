Hipotecas multidivisa: tres cosas que debes saber para reclamar con garantías

El pasado 15 de noviembre el Tribunal Supremo fue claro: una hipoteca multidivisa es nula si el banco que la concedió no fue “transparente”; o lo que es lo mismo no le dio a su cliente toda la información precisa para que éste fuera consciente de los riesgos que asumía al pedir un dinero prestado no en euros sino en yenes, francos suizos… En resumen, que no actuó de buena fe.

Así, hace poco más de un mes el Tribunal Supremo abrió la puerta a reclamar judicialmente lo pagado de más a lo largo de muchos años a una gran mayoría de quienes suscribieron esas hipotecas multidivisa. Fueron entre 50.000 y 60.000 personas: no conocían los riesgos que asumían y el resultado ha sido pagar más intereses y acumular más deudas. Fueron préstamos hipotecarios que, en promedio y según los expertos, han supuesto para los consumidores un aumento de su deuda con el banco de hasta el 55% del capital solicitado.

La realidad es que en estas últimas semanas han ido quedando claros algunos aspectos sustanciales de la sentencia del Tribunal Supremo. Tan importantes, que conocerlos es fundamental para que quienes suscribieron estas hipotecas puedan reclamar su dinero pagado de más (40.000, 50.000, 60.000 euros…) con garantías.

1. No todas las hipotecas multidivisa son nulas

El Tribunal Supremo ha declarado nula una hipoteca multidivisa concreta. No todas. Y la ha declarado nula por falta de transparencia, porque la entidad financiera no explicó a su cliente los efectos en las cuotas que iba a pagar de una fuerte depreciación del euro; de un posible aumento del tipo de interés en otras divisas…

La cuestión de la transparencia es tan relevante que si bien en estos días algunos Tribunales (Madrid o Zamora) han dictado de nuevo sentencias a favor de los particulares, algún otro como el Juzgado de primera instancia número 59 de Madrid lo ha hecho en contra del cliente al considerar que éste entendía y conocía perfectamente la operativa y los riesgos de este tipo de préstamos hipotecarios. En esta última sentencia se considera que el demandante tenía los conocimientos para entender los riesgos a pesar de no ser un experto en materia financiera.

Es, por tanto, imprescindible antes de embarcarse en una reclamación consultar con expertos rigurosos que adviertan al particular de la viabilidad o no de su reclamación. Y que una vez decidida ésta (la reclamación, al ser conveniente), lleven a cabo una adecuada estrategia de defensa de los intereses de sus clientes.

2. Son parcialmente nulas

El Tribunal Supremo ha declarado parcialmente nulas las hipotecas multidivisa cuando éstas no son transparentes. Parcialmente. Quiere esto decir -a veces el lenguaje jurídico puede confundir a las personas no vinculadas a él- que en ningún caso quien reclame y gane en los Tribunales debe devolver al banco todo el dinero que éste le prestó en su día. No se anula su hipoteca. Se volverán a hacer todos los cálculos de cuotas, intereses…como si el préstamo siempre se hubiera tenido en euros. Y el resultado será que el banco tendrá que devolver al hipotecado esos 40.000. 50.000 o 60.000 euros cobrados de más.

Es, por tanto, tranquilizador de cara a una reclamación el tener claro que no hay que devolver lo recibido en préstamo. Y no deja también de ser relevante el saber que de reclamarse en estos próximos meses es posible aprovecharse de que en este momento el euribor (nuevo tipo de referencia hipotecaria que se utilizará en estos recálculos en euros) está en su nivel más bajo de su historia (en negativo).

3. Sin fecha de caducidad

El Tribunal Supremo no ha puesto fecha de caducidad a las reclamaciones. Se puede reclamar cualquier hipoteca multidivisa: incluso las que se han cancelado; las que se han ejecutado. Puede dar pereza recopilar información sobre la hipoteca multidivisa (recibos pagados, la escritura de formalización de la misma, documentación remitida por la entidad al respecto de los efectos del cambio de divisa, publicidad…), pero realmente ésta (la pereza) puede resultar muy cara. De nuevo esos 40.000, 50.000 ó 60.000 euros pagados de más.