Las ocho cosas que no debes ignorar sobre tu décimo de lotería

Todos nosotros tenemos pegada en la memoria la párvula voz de los niños del Colegio de San Ildefonso de Madrid con su grácil cantinela: "Ncientos millooooones de peseeeeeeetaaaas". Es la exclamación de que ha aparecido el Gordo de Navidad, en una mañana que para la inmensa mayoría será de indiferencia y decepción, pero que para unos pocos agraciados puede ser de euforia y promesas de una nueva vida.

No obstante, conviene ir con cuidado si estamos entre los agraciados; en primer lugar porque puede que estemos y no lo sepamos, ya que muchas personas -más de las que creemos- no se molestan en mirar sus billetes, algunos premiados con no pocas cantidades, y dejan que Hacienda se quede cada año un pico en premios no cobrados. En segundo porque si nos ha tocado algún premio no es oro todo lo que brilla y podemos llevarnos un disgusto si no atendemos a los siguientes ocho supuestos. Por una vez que nos toca, no dejemos que los descuidos nos lo amarguen.

1. Las participaciones de los comercios son un pico

A medida que se acerca la fecha, los comercios suelen regalarnos un papelito de una participación en la que pone bien grande el número y junto a él, el valor de la participación, que puede ser de un euro, diez céntimos, sesenta céntimos, etc., ya que cada comercio decido el monto. Muchas veces estos papeles van a la basura junto con la copia de la factura de la compra y el listado. Mal hecho.

Una participación de 0,1 euros sobre un número al que le toque el gordo, significan 1.600 euros libres de impuestos. Si tenemos varias porque somos clientes frecuentes, nos podemos hacer con un premio nada desdeñable. Así que si solemos guardarlas en un cajón olvidado, no olvidemos hoy mirar si tienen premio.

Otra cosa es dónde cobrarlas: Yolanda Bezos, directora de la asesoría financiera ByB Gestión explica que "hay que esperar a que el comercio cobre el premio y luego llevar la participación para que nos la abonen", ya que tienen obligación de hacerlo, pues la misma tiene validez legal al ser una prueba del compromiso del comercio.

2. No todos los premios tienen impuestos

Solo los tienen los superiores a 2.500 euros. En tal caso, el impuesto es del 20% del premio . Bezos aclara que es "una medida relativamente nueva y con autoría del ministerio liderado por el señor Montoro". Antes, nos quedábamos con el premio íntegro, totalmente libre de cargos.

3. ¿Cuánto me meten de impuestos?

Lo dicho: el 20% del premio superior a los 2.500 euros va a las arcas del Estado. Si tenemos un décimo ganador del Gordo, significa que sobre 400.000 euros, 80.000 se los queda Hacienda.

4. ¿Cuándo me lo cobran y quién?

Ojo con esto, que ha dado lugar a timos. Nos lo restan directamente, deducido del cobro que realizamos nosotros. Es decir que cobraremos 320.000 euros en lugar de 400.000 si nos toca el Gordo; 100.000 por décimo en lugar de 125.000 si ganamos el segundo premio, etc.

Si una vez cobrado el premio recibimos una llamada, una carta o un correo electrónico simulando ser de Hacienda y reclamándonos el 20% de lo cobrado, jamás deberemos hacer caso, ya que se trata de timadores profesionales.

5. Compartir un décimo es peligroso

No queremos decir que no deba de hacerse, sino que si se comparte un décimo debemos saber que dependemos de la buena voluntad del poseedor físico del billete, pues, tal como asegura Yolanda Bezos, "el premio en principio es para el que va a cobrar el billete si no se especifica lo contrario ante el lotero en la entidad bancaria acreditada".

Así, en caso de tocar un décimo con acuerdo de compartición, la persona que posea físicamente el billete puede cobrarlo como propio y no compartir. Será muy mala, pero la ley la amparará. "A no ser que hayamos hecho entre todos un documento de compromiso firmado y que especifique las proporciones". "Entre familiares no suele haber conflicto, pero entre compañeros de oficina, si toca, no son raros los pleitos", explica la asesora financiera.

Por otro lado, "en caso de que el propietario del billete sea buena persona, cobre el premio y lo quiera compartir, si el monto es superior a los 2.500 euros, y tras la deducción del 20%, se aplicará a cada persona con quien se comparta el impuesto de donaciones, que deberá abonar el receptor", según advierte Yolanda Bezos. Según cantidades y comunidades autónomas, este impuesto puede alcanzar el 40% de lo ganado.

¿Cómo evitar esto? Sencillamente no precipitándonos y yendo a cobrar el premio a la entidad bancaria -los premios por encima de 2.500 euros no se pueden cobrar en el lotero- con una relación firmada de participantes y proporciones, o bien acudiendo todos juntos. La entidad podrá así pasar la relación de beneficiarios a Hacienda y la compartición se hará sin tasas adicionales. "Mientras nos aclaramos con los compartidores", explica Bezos, "podemos dejar el o los décimos en la caja fuerte del banco".

6. Firmar un décimo por detrás no asegura su propiedad

Firmar el décimo por detrás no sirve de sustitución del documento ni de garantía de posesión de una participación. No podremos reclamar si lo cobra otra persona por mucho que nosotros lo hubiéramos comprado y, por ejemplo, se nos extraviara.

7. No, una captura de pantalla de Whatsapp tampoco dice que seamos el dueño

Ahora está de moda compartir billetes con otras personas pasando la foto del décimo por Whatsapp, pero como dice Bezos, "solo la posesión física del papel y algún documento firmado por las partes acreditan la titularidad y dan derecho al premio". Un juez podría aceptarlo como prueba o podría no hacerlo, ahí nos lo jugaríamos todo en un juicio, así que es mejor hacer el documento de compartición.

8. Hay un plazo límite para cobrar los premios

El premio se puede cobrar hasta los tres meses. Una vez pasado este plazo, el monto se lo queda Hacienda. Así que mucho ojo con los despiestes.

