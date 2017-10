La Academia de Hollywood se reúne para decidir si expulsa a Harvey Weinstein

La Academia de Hollywood celebra hoy una reunión urgente para decidir qué medidas toma contra el productor Harvey Weinstein, envuelto en un enorme escándalo de abusos y acoso sexual y que podría ser expulsado del exclusivo club cinematográfico.

La Academia podría tomar diferentes medidas contra Weinstein, desde suspenderle como miembro, como hizo el miércoles la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta), hasta arrebatarle el Óscar a la mejor película que ganó en 1999 con "Shakespeare enamorado" ("Shakespeare in love"), según las hipótesis que manejan medios especializados.

La opción del Óscar parece la menos plausible para los analistas de Hollywood, quienes aseguran que la expulsión de Weinstein de la Academia, donde los artistas son miembros de por vida, ocasionaría un terremoto sin precedentes y supondría la condena más firme de Hollywood hasta ahora a los abusos sexuales.

Si se produce, la expulsión supondría un importante cambio de rumbo en la Academia, que durante años defendió que los logros profesionales estaban separados de los escándalos y, por ello, había rechazado por ejemplo expulsar al cómico Bill Cosby, acusado de abusos sexuales por hasta 60 mujeres.

La Academia tampoco expulsó al realizador franco-polaco Roman Polanski, acusado de abusar de menores, y tampoco reprimió al actor y director Mel Gibson, quien en 2006, en estado etílico, profirió unos duros comentarios contra los judíos y en 2010 agredió a su pareja.

La reunión de hoy de la Academia incluye a los 54 miembros de su junta, integrada, entre otros, por Tom Hanks, Whoopi Goldberg y Steven Spielberg.

El encuentro tendrá lugar en la central de la Academia de Hollywood, un edificio acristalado del exclusivo barrio de Beverly Hills, en Los Ángeles.

A principios de octubre, el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparon el historial de acosos sexuales supuestamente perpetrados durante décadas por Weinstein, uno de los productores más conocidos y poderosos de Hollywood, cofundador junto a su hermano Bob de Miramax y The Weinstein Company.

Tras conocerse las revelaciones, la Academia de Hollywood emitió un comunicado para rechazar la "repugnante" y "abominable" actitud del productor.

La lista de actrices y modelos que sufrieron los abusos de Weinstein no ha dejado de crecer en los últimos días y, entre las víctimas, figura Angelina Jolie, quien a finales de la década de los 90, durante el lanzamiento de la cinta "Jugando con el corazón", rechazó avances del productor en una habitación de hotel.

En las últimas horas, la actriz Eva Green también ha dicho que tuvo que escapar del productor cuando trató de agredirla en una habitación de hotel, el escenario que Weinstein usaba para sus agresiones, según los testimonio de las víctimas que han salido a la luz estos días.

La lista de actrices y modelos que sufrieron los abusos de Weinstein llega ya a 40.