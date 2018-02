Actor mexicano de 93 años desea aprovechar el tiempo que le quede para actuar

El actor mexicano nonagenario Ignacio López Tarso dijo hoy que no se conforma con la larga lista de personajes que ha interpretado a lo largo de 70 años de carrera en cine, teatro y televisión, y quiere aprovechar el tiempo que le quede para actuar "lo mejor que se pueda".

"Falta muchísimo por hacer, de modo que si hay tiempo, que es lo único que dudo, que haya mucho tiempo más, el que haya lo voy a aprovechar hasta donde sea posible para hacer lo mejor que se pueda", señaló el histrión, de 93 años.

Estas afirmaciones las hizo en su visita a Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco, donde presentará dos de sus más recientes puestas en escena.

López Tarso es uno de los iconos del cine y la televisión de México y ha protagonizado decenas de obras de teatro de autores clásicos como William Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca y Lope de Vega, a los que considera como "de lo mejor" de la dramaturgia.

Asegura que, aunque desde su primera película ha buscado la perfección en su trabajo, aún no ha podido lograrla.

"Hay que tender a la perfección; yo lo he procurado. No lo he logrado porque la perfección es casi inalcanzable pero hay que seguirla, hay que buscarla, y eso está en mi manera de ser y en mi filosofía de la vida", manifestó.

El protagonista de películas como "Pedro Páramo" y "Macario" consideró que su carrera artística ha sido "muy grata" y la ha vivido de manera plena y con "gran satisfacción", y afirmó que la clave para desarrollar una buena trayectoria actoral es elegir buenos personajes.

"Ahí está la clave de que el actor goce y disfrute su carrera, en tener buenas obras, buenos repartos, buenas empresas, buen director y sobre todo un buen personaje. Los grandes personajes solo son para los grandes actores", dijo el intérprete en conferencia de prensa.

López Tarso protagoniza "Un Picasso" y "El padre", dos obras que estrenó en Ciudad de México y con las que emprendió una gira por su país, incluida Guadalajara, donde ofrecerá dos funciones en el Conjunto de Artes Escénicas.

El veterano actor aseguró que todavía se pone nervioso en las escenas donde alguno de sus compañeros debe desnudarse, como en "Un Picasso", donde su coprotagonista, la venezolana Gabriela Spanic, hace una escena casi sin ropa. "Los dos nos ponemos nerviosos", comentó López Tarso con una risa de picardía.

A lo largo de su carrera López Tarso ha tenido oportunidad de actuar en diversos países de habla hispana y en Estados Unidos, pero tiene claro que el que más le gusta es el público mexicano por su entrega y porque en México es donde más ha trabajado.

El actor tuvo tiempo para hablar de su nieto Antonio Sánchez, un músico de jazz que estuvo recientemente nominado a los Grammy con "Bad hombre" y quien realizó la banda sonora de la película "Birdman", con la que el mexicano Alejandro González Iñárritu ganó el Oscar como mejor director en 2015.

Aseguró que está "muy orgulloso" de su nieto aunque lo ve "muy poco" pues está constantemente de gira, ya que es considerado uno de los mejores bateristas del mundo.