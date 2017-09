Albert Adrià confía en que el próximo domingo "no ocurra ninguna desgracia"

El cocinero Albert Adrià, dueño de cinco restaurantes en Barcelona, se ha mostrado hoy "muy preocupado" por la situación en Cataluña y ha confiado en que, "pase lo que pase", no ocurra "ninguna desgracia".

"Estamos hasta las narices y esperando que esto se acabe ya", ha dicho hoy Adrià en una entrevista con Efe en San Sebastián, con motivo de la presentación del documental "Constructing Albert" en la sección Culinary del Zinemaldia.

El cocinero, hermano de Ferrán Adrià, acaba de cancelar un evento en Barcelona porque le preocupa la situación; de hecho, ha dicho, "hay muchos españoles que no quieren venir a Cataluña".

"El atentado terrorista no ha ayudado nada y si ocurriera algo más...Yo vivo del turismo -precisa-, como tantos miles, y en ese sentido estoy muy preocupado".

Ha manifestado que "lo peor de lo peor es la intolerancia" y ha añadido que, en su opinión, "debe primar que cada uno encuentre su posición, sea donde sea".

"Hace falta que el lunes nos sentemos a hablar, como cuando en una pareja las cosas no van bien y hay que hablar. Me dan igual los argumentos de cada uno y lo que cada uno quiere; entiendo que el Gobierno no se puede mostrar ahora de otra manera", ha considerado.

"Pero la situación allí, en realidad -ha agregado-, se está viviendo con mucha tranquilidad, quizá porque nosotros somos tan comodones que protestamos desde un balcón con una cazuela y ni salimos a la calle".

Adrià pone el acento en que hoy, "el 80 o 90 por ciento de los niños son catalanoparlantes, y éstos que son los votantes del futuro, lo tienen muy claro. Y mientras tanto, me pregunto quién y cómo se está gobernando", ha concluido.