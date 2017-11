Álex de la Iglesia descubre su estrella en Almería, tierra de "pasado mítico"

Álex de la Iglesia ha descubierto hoy la estrella que lleva su nombre en el Paseo de la Fama de Almería, donde, según el director, existe un "pasado mítico" que representó en su película "800 balas", un homenaje a una forma de hacer cine que añoraba aún antes de haberlo conocido.

Ha recordado en una rueda de prensa que cuando rodó su primer largo, "Acción mutante", tuvo que recuperar "una cierta manera de hacer cine que no se había hecho desde hacía tiempo, recuperar a técnicos y especialistas en cine de acción y efectos especiales que no eran habituales de la industria".

Ha señalado que esto le llevó a conocer a personas que habían trabajado con directores de la talla de David Lynch, lo que hizo que le llegase la "leyenda" de Almería, una "tierra prometida a la que se iba a hacer cine" en la que algunos de esos técnicos "hacían diez películas al año o más porque se simultaneaban unas con otras".

"Todo eso me generó una sensación de añoranza, una nostalgia por un pasado que no había vivido. Entonces surgió la idea de hacer '800 balas', y escribimos esa historia pensando en un pasado mítico, no tanto para los actores sino para los técnicos, porque para mí el cine español son los técnicos que decían que en Almería se hacía un cine que no se había vuelto a hacer", ha dicho.

Ha asegurado que rodar en Almería en 2002 fue "el mejor momento" de su vida, el "más divertido y apasionado", ya que además era la primera vez que ejercía de productor y tenía la "sensación de que estaba haciendo cine".

De la Iglesia ha manifestado que durante el tiempo que pasó viviendo en un poblado de Tabernas (Almería) conoció a los especialistas que aún trabajan en estos espacios, "gente de verdad, que no se estaban inventando nada y contaban una historia real".

Ha rememorado el caso de uno de estos trabajadores que "se había convertido en un vaquero, había conseguido hacer lo que siempre hemos querido, vivir dentro del cine, hacer un rodaje eterno".

También ha recordado al protagonista de "800 balas", Sancho Gracia, un actor que era un "caballero sonriente" que le enseñó cómo enfrentarse a la vida.

"Es muy importante no perder la sinrazón en este mundo de corrección política en el que nos encontramos y en el que las posibilidades de autocensura son tan grandes que llegaría un momento en el que todos estaríamos rodando la misma película", ha afirmado.

El director ha recordado también cómo Steven Spielberg lo llamó a Los Ángeles para que le mostrase su película y tras ello estuvo una hora y media con él "hablando sólo de Almería. Sabía y conocía mejor que yo este sitio", ha asegurado.

Sin embargo, ha lamentado que en la actualidad es "complicado financiar" películas como "800 balas" porque la industria no permite que se rueden en castellano producciones de cierto presupuesto, por lo que ha reclamado asimismo exenciones fiscales para esta industria.