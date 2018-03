Alexandre Desplat, Óscar a la mejor banda sonora por "The Shape of Water"

El compositor francés Alexandre Desplat se llevó hoy el Óscar a la mejor banda sonora por su brillante trabajo en "The Shape of Water", de Guillermo del Toro.

Es el segundo Óscar para Desplat, que ya se llevó la estatuilla por su trabajo en "The Grand Budapest Hotel", de Wes Anderson.

Está considerado uno de los mejores compositores actuales en el cine y cine y ha cosechado nueve nominaciones de la Academia de Hollywood por partituras como las de "The Queen" (2006), "The King's Speech" (2010) o "Philomena" (2013).

Desplat era el gran favorito de esta categoría tras haber ganado el Globo de Oro y el BAFTA británico. Se impuso a Hans Zimmer, por "Dunkirk"; Jonny Greenwood, por "Phantom Thread"; John Williams, por "Star Wars: The Last Jedi" y Carter Burwell, por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Una delicada composición con la que Desplat logró capturar el sonido del agua, la sensación de estar rodeado de agua, que es lo que les ocurre a los protagonistas de la película de Del Toro.

"Guillermo gracias por darle voz a tus personajes y trasmitir la gran melancolía del amor", dijo Desplat al recoger el que es el segundo Óscar de la noche para la película del mexicano.

Hasta ahora ha logrado también el de diseño de producción y todavía puede lograr los de dirección, mejor actriz y mejor película, un máximo de cinco de las 13 nominaciones con las que llegó a la gala de la 90 edición de los Óscar.