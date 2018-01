Alicia Giménez: España ha perdido ilusión y valores que lo podrían mejorar

La escritora española Alicia Giménez, que participa en la XIII edición del Hay Festival de Cartagena, considera que su país "ha perdido ilusión" y valores que lo podrían "mejorar ampliamente".

La ganadora del premio Planeta 2015 afirmó, en una entrevista con Efe, que España no es el único país que atraviesa por una "crisis moral" sino que es el mundo entero el que está inmerso en "un momento bajo de la civilización humana".

Sin embargo se mostró positiva y segura de que este momento "cambiará".

"Siempre hay altos y bajos, y volverá ha haber otro momento de más moral, menos corrupción, más igualdad social", apostilló.

Giménez explicó que ve a Europa con las mismas dificultades de España, "conflictiva, con problemas internos".

No obstante, cree que "Europa es una gran conjunto de naciones. Europa es vieja y los viejos tienen problemas de salud pero también tienen decisión y sabiduría", destacó.

Confesó que le gusta escribir novela negra porque este género le ofrece la oportunidad de retratar la realidad y "aplicar un ojo crítico sin demasiado escándalo social".

Asimismo, reveló que cuando no escribe novelas negras le "cuesta mucho más dar ese testimonio directo".

"La novela negra me interesa porque como narradora te da muchas posibilidades, las posibilidades de contar la realidad que está sucediendo en este momento en tu país, también ser crítica con esa misma realidad y, por otra parte, te permite analizar personajes, te permite humor, te permite estar en tu tiempo en tu momento y dar un poco de testimonio de lo que ves", señaló.

Giménez también habló con mucho cariño del personaje que protagoniza muchas de sus novelas, Petra Delicado, de quien afirma se ha convertido en su "amiga".

"A Petra Delicado tengo que definirla con cariño porque me ha dado muchas más alegrías que tristezas, es una mujer ahora sobre sus 50 años, es una policía con un aspecto crítico en el ejercicio de su profesión, humorística, dura, reivindicativa y, al mismo tiempo, siente compasión, no solo por las víctimas sino muchas veces por los propios asesinos", explicó.

Agregó que su personaje es muy parecida a ella en cómo conciben la vida, pues considera que ambas no se toman a sí mismas muy en serio y piensan que todo es pasajero, "que todo tiene un final cercano".

"(Somos parecidas) en el sentido del humor y también en el gusto por la vida. Somos diferentes en que ella es más joven que yo, tiene muchos más amantes que yo, tiene peor humor, se enfada concienzudamente y es más valiente", detalló y reconoció que nunca habría sido Policía y que por ello es escritora.

Giménez vivió el "boom" de la literatura latinoamericana en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, que estuvo cargado de escritores que se convirtieron en verdaderos referentes de la literatura universal, algunos de ellos ganadores del Premio Nobel.

"Ese 'boom' hispanoamericano fue importante no sólo para hispanoamérica sino para el mundo", dijo.

Algunos intelectuales piensan que el mundo de la literatura entró en un espacio de postración por la desaparición de estas grandes formas pero Giménez considera que en los escritores actuales hay "una continuidad".

"Nada importante empieza y muere sin dejar unas consecuencias (...) Yo creo que está ahí y volverá a resurgir de otra manera, quizá estoy pecando de demasiado optimista pero es que lo creo de verdad", manifestó.

La española rememoró su relación con Gabriel García Márquez, pues tuvieron a la misma agente literaria, Carmen Balcells.

"Coincidí con él en un par de ocasiones, una vez en un concierto de música clásica en Petit Comité que Carmen Balcells promovió", relató.

Contó que esa vez conversó con él y se encontró con un hombre "cordial" y "cariñoso".

"Al final de la conversación le dije: bueno yo no es que me alegre de haberlo vuelto a ver sino que ya puedo morirme en paz. Él me contestó: no, no se muera por favor, los muertos están muertos, a veces los tenemos cerca, pero yo prefiero a los que he conocido en vida, que se queden ahí", dijo.

"Fue un momento maravilloso", concluyó la escritora de libros como "Hombres desnudos", "Donde nadie te encuentre" y "Una habitación ajena".

Ricardo Maldonado Rozo