Ana Moura regresa a España con un concierto de su último disco el 15 de marzo

"Con libertad y sin condicionantes" es la forma de trabajar de la portuguesa Ana Moura, que cantará de nuevo en España en el Atlantic Sons Festival con su último disco "Moura". "Es el disco de una fadista pero con las influencias que forman parte de mi universo musical", dice en una entrevista con Efe.

El teatro Nuevo Apolo será el lugar escogido para el concierto del 15 de marzo, que traerá novedades como la inclusión de instrumentos como la guitarra eléctrica, el bajo y el teclado, en una combinación de géneros sin dejar de lado el fado tradicional.

"Mi objetivo principal es trabajar con libertad, no estar condicionada por querer hacer música de un solo género", explica Moura, que explica que el disco fue producido por el productor de jazz Larry Klein y cuenta con el batería Vinnie Colaitua, colaborador de Sting, o Dean Parks, guitarrista de Stevie Wonder.

"Me gusta mucho el fado tradicional y me siento fadista en todo lo que hago", asegura Moura, que no pretende con su música "renovar o revolucionar" el fado, sino usar "toda la música" que tenga a su disposición para buscar su "propio camino" como artista.

"El fado ha sufrido una evolución natural a lo largo del tiempo con Amalia Rodriguez, que hizo algunas transformaciones, asegura, "y será la gente la que tendrá que decir dentro de unos años si realmente he revolucionado el género".

Su último disco, "Moura", es uno de los máximos exponentes de la artista, con más de medio millón de discos vendidos: "El título tiene que ver con el origen de la palabra 'moura', unas leyendas encantadas portuguesas que definen muy bien el disco tanto musicalmente como líricamente, manifiesta.

La cantante ha experimentado con distintos géneros como el soul, que según sus palabras "combina mucho" con el fado, y también con música brasileña, e incluso pop y rock, con los que grabó un disco que nunca fue editado.

"Me gusta cantar muchos géneros, aunque desde pequeña tuve un cariño especial al fado, porque era lo que mis padres escuchaban y cantaban en casa", ha explicado Moura.

Sin embargo, aunque el fado suele estar relacionado con la tristeza y la nostalgia, la artista se resiste a esa definición: "Puede ser también muy alegre e irónico, incluso en el lenguaje y musicalmente tiene mucho ritmo", dice Moura.

Precisamente en su último disco la cantante "enfatiza" esa alegría a través de varios arreglos con su forma de interpretar la música con frases que dicen: "si el fado canta y llora también se puede bailar".

"No existe una danza específica para el fado", dice Moura, aunque asegura que en el siglo XIX se acostumbraba a mover las caderas y ahora "cada persona puede bailar como se sienta, como responda su cuerpo".

La cantante opina que en Portugal se escucha mucha música española y que en España, a pesar de que el fado tiene una buena acogida, el público podría crecer un poco más.

En su concierto, la cantante se centrará en su último disco, aunque también cantará algunas de las canciones de anteriores álbumes como "Desfado", que obtuvo cinco discos de platino y vendió más de 300.000 ejemplares.

Moura tiene ya algunas ideas desarrolladas para un nuevo disco y en el futuro, le gustaría trabajar con artistas como Stevie Wonder o con la cantante española Rosalía, a la que "adora".