Andoni Aduriz defiende el aprovechamiento de materias primas en pro gastronomía

El chef vasco Andoni Luis Aduriz, reconocido con 2 Estrellas Michelin en Mugaritz, ha defendido hoy el aprovechamiento de materias primas en pro de la gastronomía así como la investigación que ha permitido contar con productos que no se daban de forma natural.

Aduriz, Premio Nacional de Gastronomía en 2002 y situado entre los 10 mejores restaurantes del mundo desde el año 2006 de manera ininterrumpida, ha participado hoy en la tercera charla-coloquio enmarcada dentro de los ciclos Ahora Capital organizados por el Restaurante Acánthum, del chef Xanty Elías, en el marco de la Capitalidad Española de la Gastronomía.

La visita de Aduriz había levantado una gran expectación pues se trata, según ha informado la organización en un comunicado, de uno de los cocineros más influyentes del panorama nacional e internacional.

Metido en su particular forma de entender la cocina ha explicado que en Mugaritz "no se come bien, se come interesante, tan interesante que puedes llegar a llorar de la emoción".

En cuanto al I+D en la gastronomía es un defensor a ultranza de ello "la investigación históricamente ha permitido que podamos tener hoy en día productos que no se daban de forma natural como el tomate o las mazorcas de maíz".

Igualmente ha defendido el aprovechamiento de materias primas " cuando la comida era un lujo y no se podía desaprovechar, la investigación propició que de una leche que se había puesto mala, creáramos queso, por ejemplo" y el enaltecimiento de productos que "hasta que la cocina les dio un uso más noble, no se les daba valor".

"Las cocochas se las comían los cocineros en los barcos o las Angulas se utilizaban para darle de comer a las gallinas", ha manifestado.

El cocinero vasco que ha cautivado a todo el público por su sencillez, naturalidad, cercanía y sinceridad ha contado que hace 10 años una frase cambió el rumbo de Mugaritz "Vuestra creatividad hace creativos a vuestros comensales" y que trabajan día a día por conmover y trabajar en equipo con sus clientes buscando la llave del gusto personal de cada comensal.

Respecto a Huelva ha manifestado su enamoramiento a primera vista con el mercado del Carmen, lugar que ha visitado por la mañana con Xanty Elías y del que literalmente dice "vendrá conmigo siempre, me ha fascinado" para añadir que "la gastronomía de Huelva me ha conmovido".

Además, ante las preguntas de alguno de los asistentes, ha enfatizado en el camino que Xanty Elías ha abierto en la gastronomía onubense "Acánthum y Xanty han hecho historia en la gastronomía de Huelva, los onubenses tienen que estar orgullosos de ello, apoyarlo y defenderlo, hay que seguir el camino para que lleguen más reconocimientos a la ciudad".