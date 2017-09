Arcade Fire presentarán "Everything now" en dos conciertos en España en abril

La premiada y multitudinaria banda canadiense Arcade Fire ha anunciado hoy la celebración el próximo mes de abril de dos conciertos en España, concretamente en Barcelona y Madrid, dentro de la gira de presentación de su quinto y último disco de estudio, "Everything Now".

Según la nota de prensa de la promotora, estas actuaciones tendrán lugar el 21 de abril en el Palau Sant Jordi de la ciudad condal y el 24 en el WiZink Center de la capital (el antiguamente conocido como Palacio de Deportes).

Las entradas se podrán adquirir en la preventa de la web de Live Nation este jueves a partir de las 10 horas y este viernes en venta general, a partir de las 10 horas también, para la que se suman el resto de las plataformas de distribución oficiales de su red.

Su oficina ha recordado que Arcade Fire colabora de manera activa con "Partners In Health" (www.pih.org) y donará 1 euro de cada ticket de sus conciertos "para salvar vidas, rehabilitar comunidades y transformar la salud global a través de esta ONG".

Desde el lanzamiento en 2004 de su primer álbum de estudio, "Funeral", el extenso grupo capitaneado por Win Butler y Régine Chassagne no ha hecho sino incrementar su fama y prestigio, alcanzando el Grammy al mejor álbum del año por su disco "The suburbs" (2010).

Además, los también miembros de la banda William Butler y Owen Pallett fueron nominados a la mejor banda sonora en los Premios Óscar de 2013 por su trabajo en la película "Her".

Ese mismo año lanzaron "Reflektor" (2013), álbum al que el pasado mes de julio tomó el relevo en el mercado "Everything now", cuyo carácter rupturista no ha convencido a crítica y público como en anteriores ocasiones.