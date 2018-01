Arctic Monkeys completan la cabecera del cartel del MadCool Festival 2018

El cuarteto británico Arctic Monkeys completará la primera línea del cartel del Mad Cool Festival 2018, según ha dado a conocer hoy la propia banda a través de su web oficial.

Será el 13 de julio, jornada en la que compartirán protagonismo con Jack White, cuando Alex Turner y compañía se presenten ante el público madrileño, solo un día después de su concierto en el Nos Alive de Lisboa.

Será dentro de una gira europea que arrancará precisamente con su otra actuación prevista en España para este año, la del Primavera Sound de Barcelona a principios de junio.

Autores de cinco discos de éxito que los han consolidado como una de las grandes bandas del rock alternativo británico actual, está previsto que a lo largo de 2018 se publique su sexto trabajo de estudio, el primero desde "AM" (2013), lo que hace de él uno de los álbumes más esperados.

Con su incorporación, MadCool Festival presentará una de las ofertas más boyantes del próximo verano, con actuaciones además de Pearl Jam, Depeche Mode, Queens of the Stone Age, Massive Attack, Nine Inch Nails, Tame Impala, Kasabian, Justice, Fleet Foxes, Eels, MGMT, Franz Ferdinand y Alice in Chains, entre muchos otros.