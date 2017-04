Arranca el festival de cine de Pekín sin la esperada aparición de Mónica Belluci

El Festival Internacional de Cine de Pekín arrancó hoy en la capital china con la ausencia de la actriz italiana Mónica Belluci, artista invitada de esta séptima edición, cuya esperada aparición en la alfombra roja había generado gran expectación.

"Finalmente Mónica Belluci no podrá estar esta tarde con nosotros para inaugurar el festival", explicó a Efe una de las asistentes de la organización.

"Será el martes 18 cuando se la pueda ver en la embajada de Italia, para el visionado de una de las películas que su país ha presentado (al festival) este año, 'Panorama'", añadió.

La cinta italiana es una de las 500 que se proyectarán durante la próxima semana en más de 30 cines, salas de proyección y universidades de Pekín, seleccionadas entre unas 2.000.

De todas las obras participantes, sólo los equipos de 33 de ellas estuvieron presentes hoy en la ceremonia de inauguración del festival, de las cuales todas menos tres tienen sello chino. Las tres restantes eran originarias de Tíbet, Francia e Italia.

La alfombra roja de esta séptima edición vio desfilar este domingo a muchos rostros conocidos del panorama cinematográfico y televisivo chino y fueron los rostros más jóvenes los que se llevaron las mayores ovaciones, como la pequeña estrella A La Le, de cuatro años, que atrajo todos los micrófonos.

Por su parte, la cinta "Mugui Ying Gua", basada en la ópera de Pekín, sonó como una de las favoritas para ganar el festival, que este año cuenta entre sus miembros con el actor hispano francés Jean Reno o el director rumano Radu Jude, y cuyo presidente es el director danés Billy August ("Pelle el conquistador").

El próximo día 23 se conocerán los ganadores de los Premios Tiantan ("Templo del Cielo") que comprenden diez categorías entre ellas mejor película, mejor director, mejor actor y actriz.

Otras celebridades invitadas a esta edición son el director serbio Emir Kusturica, el popular actor indio Aamir Khan, o el británico Ben Kingsley, que encarnó a Ghandi en un filme biográfico en 1982.

El festival no cuenta en esta ocasión con ninguna película española ni latinoamericana, aunque la cinta "Alma de Sant Pere", una película finlandesa de título castellano y ambientada en Barcelona, y la participación de España como coproductora en "House of Others" pondrán el punto hispano en esta edición.