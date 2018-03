Arranca con expectación en Barcelona la gira de "Operación Triunfo"

Los 16 participantes en la última edición de Operación Triunfo inician esta noche su gira de conciertos por España en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde interpretarán ante unos 17.000 incondicionales algunos de los temas que han popularizado durante el concurso televisivo.

Un mes después de salir de la academia del programa, los fans de Amaia, la ganadora de "OT 2017", Alfred, Aitana, Ana Guerra, Miriam y compañía podrán disfrutar en directo en el escenario de las canciones y coreografías que en los pasados meses han presenciado a través de la pequeña pantalla.

Tras el concierto de esta noche en Barcelona, la gira "Operación Triunfo 2017 En concierto" pasará por Madrid, el 16 de marzo en el Palacio Vistalegre, y llegará después a Las Palmas de Gran Canaria (29 de mayo), Santa Cruz de Tenerife (30 de mayo), Sevilla (2 de junio), A Coruña (8 de junio), Valencia (15 de junio) y Pamplona (23 de junio), aunque se siguen buscando escenarios para otras ciudades.

A la espera del inicio oficial esta noche de la gira, los concursantes de "OT" protagonizaron anoche un ensayo general lleno de emoción y espontaneidad en presencia de muchos seguidores que no quisieron perderse este "aperitivo" del espectáculo.

Así, como un "aperitivo", definió Joe Pérez-Orive, miembro del jurado del programa, la primera actuación ante el gran público de los jóvenes artistas que, a pesar de tratarse de una previa, logró reunir a centenares de seguidores del concurso desde primera hora de la mañana a las puertas del Sant Jordi.

Ya durante el trayecto del autobús que lleva al pabellón barcelonés flotaba una expectación silenciosa entre los asistentes -no solo adolescentes, sino también familias enteras, con padres, niños y ancianos- que más tarde explotó en forma de aplausos y gritos con la aparición de los 16 concursantes seleccionados originalmente en la Gala 0.

Los jóvenes artistas, por su lado, explicaron antes del inicio del espectáculo que sentían respeto y nervios ante el reto de cantar frente a miles de personas.

Si bien al tratarse de un ensayo sonaron menos canciones de las que podrá oír el público del concierto de hoy, la de ayer fue una noche muy especial donde cada uno de los 16 concursantes tuvo su momento de gloria sobre el escenario.

Además de cinco actuaciones individuales de los finalistas -Alfred García, Amaia Romero, Aitana Ocaña, Miriam Rodríguez y Ana Guerra- predominaron los dúos y se recuperaron algunas de las interpretaciones grupales más celebradas, como "La Revolución Sexual", de La Casa Azul, o "A quién le importa", de Fangoria.

Mientras Aitana, con su aplomo habitual, recuperó la puesta en escena que ya envolvió en el programa su exitoso "Issues", de Julia Michaels, Miriam emocionó de nuevo al público con su intensidad vocal e interpretativa en "What About Us", de Pink.

Alfred, por su lado, consiguió que todos los espectadores encendieran las pantallas de sus móviles cantando la que fue su apuesta individual para Eurovisión, "Que nos sigan las luces", y Ana Guerra o War, como también se la conoce, se mostró de nuevo "altanera, preciosa y orgullosa" con "La Bikina".

Igualmente, los asistentes aplaudieron con fervor dúos tan aclamados como "City of Stars", "Lo malo" o "No puedo vivir sin ti" y se emocionaron con la que ha sido la primera interpretación de la plantilla al completo y en público del himno de esta edición: "Camina".

En cuanto a Amaia, la joven navarra demostró una vez más ser la justa ganadora del concurso con su apasionada interpretación de "Shake it out", de Florence + The Machine.

Los concursantes que no llegaron a la final -Mireya, Marina, Juan Antonio, Mimi, Agoney, Cepeda, Nerea, Raoul, Roi, Ricky y Thalía- también subieron al escenario aunque no lo hicieron de forma individual.

El ensayo general supuso la oportunidad ideal de ver a los jóvenes artistas en directo para muchas personas que no habían podido comprar entradas para el concierto de hoy, agotadas en pocos días.

Asimismo, la diferencia de precio era considerable: de los 25 euros, aproximadamente, de la previa de ayer a un mínimo de 45 para el espectáculo de hoy.

Entre miradas cómplices, sonrisas e incluso un "Moltes gràcies" en catalán de Amaia, el ensayo general, aunque con algunos fallos de sonido que aún deben corregirse, permitió calentar motores para el concierto de hoy, que será, aseguró Joe Pérez-Orive, la "gran fiesta de Operación Triunfo".