Les Arts presenta el debut escénico de Gregory Kunde como Peter Grimes

El Palau de Les Arts Reina Sofía presentará el 1 de febrero el debut escénico del tenor Gregory Kunde como Peter Grimes con el estreno de la ópera homónima de Benjamín Britten.

Christopher Franklin, en el foso, y Willy Decker, como director de escena, firman la primera ópera de Les Arts en 2018, según ha informado Les Arts.

El maestro estadounidense afincado en Italia dirige su cuarto título contemporáneo con la Orquestra de la Comunitat Valenciana tras "Juana de Arco en la hoguera", de Honegger; "Café Kafka", de Francisco Coll, y "The Turn of the Screw", de Britten.

Willy Decker estrena su segunda puesta en escena en València, después de su "Traviata" minimalista para el Festival de Salzburgo, que en 2013 inauguró el Año Verdi y Wagner en Les Arts.

El centro de artes programa esta producción del Teatro de La Monnaie de Bruselas, con un reparto integrado por especialistas en el repertorio inglés: Leah Partridge, Robert Bork, Dalia Schaechter, Andrew Greenan, Charles Rice, Ted Schmitz, Richard Cox, Lukas Jakobski y la legendaria Rosalid Plowright en el papel de Mrs. Sedley.

Desde que cantó su primer "Otello" en España bajo la dirección de Zubin Mehta en el Festival del Mediterrani de 2013, Gregory Kunde es uno de los artistas de referencia en la programación de Les Arts.

Debutó, también con Mehta en el podio, como el Don Álvaro de "La forza del destino" en 2014 y en 2015 cantó el "Stabat Mater" de Rossini.

En 2016, y bajo la dirección de Roberto Abbado, incorporó a su repertorio el papel de Samson en "Samson et Dalila" y encarnó a Arrigo en "I vespri siciliani", además de protagonizar "Idomeneo" bajo la batuta de Fabio Biondi y de hacer su debut como director con los cantantes del Centre Plácido Domingo y la Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Gregory Kunde inauguró en 2013 la temporada de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma con la versión en concierto de "Peter Grimes" bajo la dirección de Antonio Pappano, una actuación que los principales medios italianos equipararon al de Sir Peter Pears, el tenor y amante de Benjamin Britten, para el que el genio inglés compuso este papel, y quien estrenó la obra el 7 de junio de 1945 en el Teatro Sadler's Wells de Londres.

Basada en el poema narrativo "The Borough", escrito por George Grabbe en el siglo XIX, y con libreto de Montagu Slater, "Peter Grimes" figura entre las obras maestras del siglo XX. La crítica la considera además la mejor ópera inglesa desde "Dido and Aeneas", de Henry Purcell (1689).

Benjamin Britten aborda en la partitura dos temas recurrentes en su legado: el enfrentamiento de un individuo con la sociedad y la pérdida de la inocencia.

A través de la figura del solitario marinero Peter Grimes, estigmatizado, perseguido y abocado al suicidio por un supuesto maltrato a sus aprendices, el genio inglés explora los efectos psicológicos de la exclusión en quienes contravienen los códigos convencionales. Asimismo, al dotar a la figura de Grimes de profunda dimensión humana, Britten despierta un doble sentimiento de repulsa y compasión en el espectador.

Musicalmente, Benjamin Britten hace gala de un gran instinto dramático al aglutinar en el pentagrama los diferentes ambientes por los que transita "Peter Grimes", desde los delirios a los arrebatos del pescador, las canciones populares en la posada de Auntie, el mar y la tormenta o los cantos dominicales en la iglesia.

Al estreno el próximo 1 de febrero, le seguirán las funciones de los días 4, 7, 10 y 13 de ese mes.