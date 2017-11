Assumpta Serna dice que los actores son una patata caliente con la que no saben qué hacer

La actriz catalana Assumpta Serna ha pedido hoy que los actores tengan la protección de la que gozan en países como Francia, ya que, ha asegurado, en España los intérpretes son "una patata caliente con la que no saben qué hacer".

En declaraciones a Efe en Huelva, donde ha participado en un encuentro con empresarios organizado por el Festival de Cine Iberoamericano, Serna ha dicho que le gustaría que en España hubiese un apoyo a los actores "de una forma clara, como en Francia, donde la decisión política es muy clara para apoyar el cine".

En ese contexto, preguntada sobre la dificultad que tienen algunos actores para encontrar papeles, sobre todo tras rebasar determinadas edades, ha señalado que "no es fácil, aunque hay gente que, poco a poco, ya son mas sensibles, y creo que por eso hay algunas mujeres de mas de 50 años que están trabajando".

"Hay un universo de otra generación que intenta hacer cine de cara a un público mayor, que va al cine y al teatro, una generación que va a vivir mas tiempo con lo que vamos a tener más tiempo para trabajar", ha dicho, indicando no obstante que "hay rachas que no me puedo explicar, no por la edad, sino que es raro que en diez años no se me ha dado un protagonista y ahora se me han dado tres".

Se ha mostrado muy satisfecha de su papel en 'Red de Libertad', su última película, que narra la labor de una religiosa para liberar a dos mil personas de un campo de concentración nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.