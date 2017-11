Autores y dibujantes propugnan para que los cómics en EE.UU. reflejen mejor a los latinos

Los cómics de temáticas y protagonistas latinos en Estados Unidos deben ser impresos en mayor número y variedad, opinaron hoy autores e ilustradores hispanos durante la inauguración de una exposición de tebeos e historietas en California.

"Los latinos, como los afroamericanos, quieren verse reflejados en las historias de películas, filmes de animación y revistas de caricaturas, por eso hay mayor demanda de héroes latinos", dijo a Efe Javier Hernández, cofundador de la Latino Comic Expo, que entre hoy y el domingo se desarrolla en el Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach (MOLAA).

Hernández, autor de la serie "El Muerto", que se publicó por primera vez en 1998, señaló que en el ámbito de los cómics no se observa "la representación de todos los latinos de la vida real en Estados Unidos".

"Los latinos quieren ver héroes que se parecen a ellos, no sólo gente mala como nos retratan en la mayoría de historias", agregó este autor, nacido en Los Ángeles, en una de las salas que alberga la sexta edición de esta exposición, en la que se muestran obras de 65 autores y dibujantes.

En la exhibición no solo se exhibe el trabajo de Hernández, cuyo personaje "El Muerto" dio pie a la película "The Dead One" (2007), con Wilmer Valderrama, Angie Cépeda y María Conchita Alonso en su elenco, sino también el de nombres consagrados como Lalo Alcaraz, reconocido por el tono político de sus obras.

Rafael Navarro, dibujante y quien trabaja en el departamento de animación de Warner Brothers, dijo a Efe que "cualquier cultura quiere ver su versión de superhéroe y los latinos no somos la excepción".

"Por eso creé mi revista y personaje 'Sonámbulo' (1994), que es un luchador mexicano pero con todas mis influencias artísticas, que comenzaron con todos mis héroes de cómics mexicanos como el Santo, Blue Demon", añadió.

Navarro desea además cambiar la narrativa negativa sobre latinos que se lee en los cómics e inspirar "a una nueva generación de caricaturistas".

Por su parte, Ricardo Padilla, director ejecutivo del Latino Comic Expo, dijo a Efe que entre los jóvenes y niños hay "un gran deseo de mirar temas latinos".

"Ellos ven Batman, Supermán, pero esos tienen como 80 años de creación y percibimos que en las nuevas generaciones hay un creciente deseo de mirar personajes que reflejen la cultura y el lenguaje latino", manifestó.

Esta muestra cerrará el domingo, con presencia del alcalde de Long Beach, Robert García, quien declarará el 12 de noviembre como "El Día del Caricaturista Latino".