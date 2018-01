Balkenhol da vida a la madera en su primera exposición en España en diez años

Un trozo de madera puede cobrar vida en manos del artista alemán Stephan Balkenhol, que inaugura hoy en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga su primera gran exposición en un museo español en los últimos diez años, en la que reúne más de una treintena de esculturas.

Balkenhol (Fritzlar, 1957) asegura que ha afrontado como "un reto" seleccionar las piezas expuestas, y al observarlas reunidas considera que su trabajo "es estable".

"Hay una continuidad y se puede seguir una línea desde el principio, aunque ahora hay más detalles, la obra está más definida y está ganando en complejidad, además de que hay otros aspectos y temas que se van generando", ha afirmado el artista, que cree al mismo tiempo que sus esculturas se ven actualmente "de una manera diferente a como se interpretaban hace treinta años".

El creador alemán, que rechaza dar "instrucciones" para contemplar sus esculturas, porque prefiere "invitar a verlas, disfrutarlas y experimentarlas para que sugieran cosas", admite una influencia cristiana en algunas de sus piezas.

"No puedo olvidar mi infancia como un niño que creció en un ambiente católico en Alemania, en el que era habitual ir a misa y ver imágenes de María y de Jesús, y todo eso me ha influenciado, pero toda la cultura occidental no puede entenderse sin el bagaje del cristianismo, se sea creyente o no", ha señalado.

Sin embargo, precisa que sus piezas que aluden a esa tradición cristiana no deben entenderse "como obras para pararse y rezar, sino para interpretar ese código cristiano en nuestros días".

Utiliza la madera porque, por su forma rápida de trabajar, necesita "un material que fuera fácil de malear", y la pinta "para darle viveza".

"Necesitaba que estuviera vivo. No es tan importante la belleza de la madera en sí, sino que las piezas cobraran vida por sí mismas, y en algunas obras los colores tienen un valor especial", ha explicado Balkenhol.

Pese a la quietud que suelen transmitir sus creaciones, el artista considera que sus obras "invitan a pensar que pueden moverse en el momento siguiente", mientras que si las pusiera "bailando o en una postura con más movimiento se limitaría esta interpretación posterior".

Por su parte, el director del CAC Málaga y comisario de la exposición, Fernando Francés, ha calificado a Balkenhol como un artista "clásico pero moderno, que ha utilizado herramientas para representar lo cotidiano desde lo más tradicional y artesano".

Para Francés, "lo singularmente frío" de la obra de Balkenhol es que, "trabajando materiales tan dúctiles y nobles como la madera, sin embargo lo que se representa poco tiene que ver con las ideas anteriores, porque representa a un hombre vulgar y cotidiano de nuestro tiempo".

Este artista "pone encima de un pedestal a un hombre cotidiano, que pasea por la calle y mira con actitud neutra los acontecimientos sociales y personales", y "no se le puede encasillar en ninguna tendencia, porque utiliza todas las tendencias del siglo XX que le resultan útiles para expresar su pensamiento", ha añadido Francés.