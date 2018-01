Bea Cabezas: las redacciones han cambiado, pero las mujeres siguen sin dirigir

La escritora Bea Cabezas narra en "La noche antes" la peripecia de una taquígrafa que soñaba con ser periodista en el año 1965, un momento en el que, rememora, las redacciones de los medios de comunicación eran muy distintas a las actuales, aunque, igual que ahora, no había mujeres dirigiendo.

En una entrevista con Efe, Cabezas, que es licenciada en Periodismo, ha explicado que la novela, que publica Suma en castellano y Rosa dels Vents en catalán, tiene mucho que ver con su madre, una mujer nacida a mitad de los años cuarenta del siglo pasado que desde muy joven consideraba que, si hubiera nacido diez años más tarde, su vida hubiera sido muy distinta a la que ha tenido.

Con esta idea en la cabeza y con ganas de relatar lo que ocurría en la redacción de un periódico de hace cincuenta años, la autora barcelonesa se sentó ante el ordenador y creó al personaje de Anna, una muchacha de apenas 19 años, que entra a trabajar como taquígrafa en el Diario de Barcelona, el más antiguo de Europa.

Hija de una familia modesta, esta joven, que no ha podido estudiar en la Universidad, acabará ayudando a Eduard, un periodista recién graduado con quien entrevistará, aunque mantengan una tensa relación, a grupos musicales del momento, como Los Mustang y Los Sírex y también a los míticos Beatles.

Precisamente, la novelista no esconde que el título del libro tiene que ver con la canción "The Night Before" del grupo de Liverpool, que a lo largo de estas páginas actúan "un poco como un 'McGuffin'", expresión acuñada por Alfred Hitchcock que designa una excusa argumental que motiva a los personajes y desarrolla una historia.

A su juicio, ha armado un artefacto literario que es "la historia de una rebeldía, un relato feminista y femenino" en el que reivindica que "en esa época se inició un movimiento en este país de mujeres que querían ir más allá de sus labores, de casarse y tener hijos, que era lo que imponía el franquismo y la cultura del momento".

Cabezas asevera que entonces en las redacciones de los medios de comunicación no había ninguna mujer periodista, aunque sí secretarias o taquígrafas, y mucho humo. "Todo esto ha cambiado mucho, pero lo que sí prosigue es que apenas hay mujeres directoras de periódicos, en eso no se ha mejorado", denuncia la escritora.

Recuerda que una de las primeras en dirigir un gran medio fue María Luz Morales, quien en el período de 1936 y 1937 estuvo al frente de La Vanguardia, aunque luego fue apartada y rezagada por el régimen.

Para acabar de perfilar a personajes y ambientes, se ha documentado en las hemerotecas, pero también ha contactado con mujeres, hoy jubiladas, que ejercieron como periodistas a partir de los años setenta como Maruja Torres, Teresa Rubio o Maria Eugenia Ibáñez.

Además, ha mantenido largas conversaciones con su madre, hija de una familia modesta como la de la protagonista de la obra, y que vivió de lleno los sesenta.

"Creo que he pasado el examen -bromea- porque, después de que algunas de ellas hayan ya leído la novela, me han dicho que he reflejado bien aquello. Teresa Rubio exclamó que lo había clavado".

Actualmente, desde Los Ángeles (Estados Unidos), donde reside, Bea Cabezas no para de escribir y desvela que ya está trabajando en una nueva novela, con una acción que en esta ocasión transcurre en la Barcelona del siglo XXI, muy centrada en el barrio del Raval.