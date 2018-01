Ben Haper ofrecerá un segundo concierto en Barcelona tras agotar entradas

El cantante y músico norteamericano Ben Harper ofrecerá un segundo concierto en la Sala Barts de Barcelona el próximo 28 de abril, tras haber agotado en 72 horas las entradas para el primero, programado para el día anterior.

Según ha informado la promotora Clipper's Live, las entradas para el nuevo concierto ya se han puesto a la venta a través de las webs www.clippersmusic.org y www.benharper.com.

Los conciertos de Ben Harper tendrán lugar poco después de la aparición de su nuevo álbum de blues, "No mercy on this land", grabado junto a Charlie Musselwhite.

Musselwhite tocó con Muddy Waters, Little Walter y Howlin Wolf, y colaboró en el álbum Mule Variations, de Tom Waits.

En Barcelona, la guitarra de Ben, acompañada por la armónica de Charlie, se volverán a unir para hacer disfrutar al público de una noche especial de blues.

Ben Harper y Charlie Musselwhite ofrecerán posteriormente un concierto en Madrid, el 3 de mayo en la sala La Riviera.