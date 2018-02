La Berlinale abre la venta de entradas al público a tres días del festival

La venta de entradas al público para la próxima Berlinale se abrió hoy, tres días antes de la inauguración del festival, durante el que se ofrecerán unas 300.000 localidades para los 400 filmes de todas sus secciones, desde la competición a la de cine juvenil.

Junto a las taquillas del centro comercial ante el Berlinale Palast, sede del festival, se han formado ya las primeras largas colas de aficionados, algunos de los cuales han pasado la noche ahí en sacos de dormir para asegurarse la localidad deseada.

El festival berlinés, a diferencia del más elitista de Cannes, ofrece al público entradas para todas sus galas, incluidos los estrenos de las películas a competición, a precios que van desde los 4 euros (4,8 dólares) para el programa infantil, a los 15 euros (18,3 dólares), para la sección oficial.

Las localidades se pueden adquirir directamente en las taquillas del Berlinale Palast y otros puntos de la ciudad, o también por internet, aunque en ese caso el contingente es reducido.

La venta de entradas es gradual, ya que solo se pueden adquirir localidades con tres días de antelación para cada gala, lo que obliga a los seguidores más leales a guardar cola a diario si quieren ir al cine durante los diez días del festival.

La 65 edición de la Berlinale abrirá sus puertas este jueves con "Isle of Dog", una película de animación dirigida por Wes Anderson que abrirá el desfile de los 19 aspirantes a los Osos, que repartirá un jurado presidido por el director alemán Tom Tykwer.

La lista de aspirantes al Oso incluye nombres de relieve como los franceses Cédric Kahn y Benoit Jacquot, y nuevos talentos como el paraguayo Marcelo Martinessi y el mexicano Alonso Ruizpalacios, únicos representantes del cine latinoamericano en una competición en la que no hay presencia española.

Además de "Isle of Dogs", concursarán por Estados Unidos "Damsel", de David Zellner e interpretada por Robert Pattison, y "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", de Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix y Jack Black.

Por parte alemana concurren cuatro filmes: "Transit", de Christian Petzold; "3 Tage in Quiberon", de Emily Atef; "In den Gängen", de Thomas Stuber; y "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot", de Philip Gröning.

Noruega competirá con "Utøya", centrado en los atentados perpetrados en 2011 por el ultraderechista Anders Behring Breivik, mientras que Suecia acudirá con "Toppen av ingenting", de Mans Mansson, e Italia estará en competición con "Figlia mia", de Laura Bispuri.

Ya fuera de concurso, pero también en la sección oficial, se proyectarán "7 Days in Entebbe", dirigida por el brasileño José Padilha, Oso de Oro en 2008 con "Tropa de Elite", así como "Unsane", de Steven Soderbergh.

Asimismo con carácter de exhibición tendrán su estreno mundial en la Berlinale Special "Viaje a los pueblos fumigados", del documentalista argentino Fernando "Pino" Solanas, y "La librería" de la española Isabel Coixet.

El Oso de Oro de honor será para el actor estadounidense Willem Dafoe, de quien se proyectarán un total de diez películas en galas especiales.