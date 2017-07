Jesús Cimarro: Mérida es un festival europeo con la suerte de estar en España

El próximo jueves arranca la 63 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, un certamen "español y europeo" que tiene "la suerte" de celebrarse en la capital extremeña, en la que, de nuevo, ha encajado con un público que "le había dado la espalda".

Su director desde 2012, el empresario teatral Jesús Cimarro, presume en una entrevista con EFE de haber solucionado lo que fue años anteriores un problema: "el público de Mérida le dio la espalda pero ahora lo sienten como algo suyo. Estamos muy orgullosos de haber logrado que sea un festival de la ciudadanía", aunque, precisa, son muchos los espectadores que proceden de otros lugares.

Mérida, dice, es "el único festival de sus características en el sur de Europa" y quizá por ello la Asociación Europea de Festivales le acaba de otorgar el certificado europeo EFFE, una etiqueta de calidad que se concede a los que destacan por la defensa de los valores artísticos y su implicación en la difusión de la cultura.

Este año quiere, de nuevo, atraer "a mucho público" al que es "el mayor teatro de España, con 3.100 localidades": "A veces oigo que la programación es muy popular y yo pienso 'qué poco lo conocen'. Puede ir gente con muy poca formación y con mucha y todos disfrutan. El público es soberano y decide lo que quiere ver", replica.

"No concibo producir teatro para que no lo vea el público. Cuando se usan recursos públicos, tienen que tener rentabilidad. Hay que cuadrar los números y uno no puede permitirse déficit pero eso no quiere decir que no hagamos cosas de riesgo", subraya.

Le quedan dos años de contrato y afirma que no tiene "ni idea" de lo que sucederá a partir de 2019, pero que, en cualquier caso, su objetivo es programar 2018/19 y "mantener" el nivel alcanzado en un festival que cuando él lo "cogió" vendía 52.000 entradas y ahora supera las 163.000, con lo que están llegando "al tope de ocupación".

"La misión ha sido siempre intentar hacer las cosas bien, garantizar la rentabilidad social, cultural y económica", subraya el empresario de los teatros Bellas Artes y Latina, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda) y de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid (APTM) y vicepresidente primero de la Academia de Artes Escénicas.

Será, promete, una edición "diversa, distinta y variada", en la que de nuevo han producido obras porque el repertorio latino y grecorromano es "limitado".

Llevan ya vendidas 30.000 entradas en venta anticipada y eso le reafirma en la idea de que ha programado "lo que tenía que programar".

En esta 63 edición se recupera "La Orestíada", una obra de Esquilo que no se programaba desde hacía 25 años, o "Calígula" -dirigida por Mario Gas-, ausente en los últimos 20.

"Queremos títulos que las nuevas generaciones no han visto. Me obsesiona el público joven. Quiero enganchar con ellos. Al 'cautivo', la gente de más de 40 años, no hay que convencerle, pero al de 30 para abajo sí y hay que ofrecerle cosas distintas", revela.

"La Orestíada" es una versión de Luis García Montero, que nunca había hecho nada teatral, dirigida por José Carlos Plaza. "Es muy poética y un gozo escucharla", afirma Cimarro.

Tras "La Orestíada" y "Calígula", de Albert Camus, llegará "Troyanas", con Aitana Sánchez Gijón y Ernesto Alterio, y "Séneca", que supone la primera colaboración con el Centro Dramático Nacional (CDN).

Agosto será "más festivo", con títulos como "La bella Helena", un musical de Jacques Offenbach protagonizado por Gisela, "La comedia de las mentiras", con Pepón Nieto y María Barranco, y el concierto de Arcángel, Ana Moura y el Coro de Nuevas Voces Búlgaras, y "Viriato".

En el Templo de Diana de Mérida se ha programado el festival "off", con cinco títulos que cerrará "Las furias", de Miguel del Arco, y este año, por primera vez, se suma a los distintos escenarios la ciudad romana de Cáparra (Cáceres). Concha Barrigós.